Красивые, душевные, для детей и взрослых: Джамала назвала топ-3 любимых мультика

Украинская певица Джамала обожает проводить время со своими малышами - не так давно всей семьей они отправились в Египет, купаться, загорать и любоваться морскими жителями.

А сейчас Джамала вернулась в Киев. Чем заняться в столице, когда на улице мороз и ветер? Смотреть мультики со своими детьми! Певица порекомендовала список своих любимых.⠀

"Если вы любите мультики так, как люблю их я, тогда держите подборку! Новые, красивые, душевные, для детей и взрослых.

Не перестаю удивляться, как здорово умеют так прорисовать эмоции, чтобы нам хотелось плакать и смеяться", - написала в своем микроблоге певица, добавив, что мультик "Душа" - это в принципе отдельный подарок всем музыкантам.

Напомним, недавно Джамала показала свои снимки, на которых она на шестом месяце беременности. Так и сияет счастьем!

К просмотру мультиков готовы (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Напомним, недавно поделилась откровенной историей. Оказывается, история выбора имен ее сынишек окутана настоящей мистикой.

"Многие спрашивают, как мы выбирали имена нашим сыночкам. И что они означают. С именем Эмир-Рахман была даже мистическая история... В переводе на русский Эмир означает “правитель”, а Рахман - “милостивый”, - рассказала Джамала, раскрыв свою загадочную историю.