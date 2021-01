Красуня: засмагла Настя Каменських у високих шортах і топі від купальника надихнула мережу красою

Українська співачка Настя Каменських давно стала мотиватором для своїх фоловерів в Instagram: як не тільки скинути зайві кіло, а ще й прийти в відмінну форму і змінити своє харчування, щоб залишатися в такому вигляді завжди.

Співачка показує тренування, що у неї в тарілці і, звичайно, результати своїх старань - фото своєї фігури, часто - в купальнику або відвертих вбраннях.

Наприклад, Настя зі своїм чоловіком і продюсером Потапом нещодавно побували у відпустці: з Мальдівських островів фанатам музикантів летіли фото неймовірної краси. Засмаглі і щасливі, Настя і Потап показували себе і ділилися своїми мудрощами.

На цей раз співачка поділилася шматочком спогадів: вона сидить у затишному кріслі в коротких спокусливих шортах і топі від купальника.

"Memories from a little slice of heaven", - написала Настя під знімком зі свого власного раю.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)

Шанувальники співачки написали, що по знімку відразу видно: знаменитість - на відпочинку. Щасливе, але спокійне лице, засмагла шкіра і, звичайно, струнка фігура Насті не залишили їх байдужими.

Красуня

Супер

Прекрасна

Нагадаємо, Каменських вміє вишукано одягатися, своїми новими луками співачка ділиться у своєму мікроблозі і збирає там тисячі лайків. Особливо вона надихнула фанатів знімками в найтрендовішому костюмі сезону. Щоб не відставати від інфлюенсерів, варто придивитися.