У крихітному бікіні і хутряних унтах: Кендалл Дженнер похвалилася ідеальною фігурою посеред заметів

26-річна Кендалл Дженнер вирушила на гірськолижний курорт Аспен, щоб покататися на сноуборді - модель обожнює активний зимовий відпочинок. Однак навіть на засніжених схилах вона не упустила нагоди продемонструвати свою фігуру в бікіні.
На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала кадри з ефектної і пікантної фотосесії посеред заметів.
Кендалл приміряла відверте чорне бікіні на ниточках, яке немов дивом трималося на її тілі. Цей сміливий і провокаційний образ вона доповнила трендовими хутряними унтами до колін від Miu Miu і чорними окулярами.
Волосся Дженнер залишила розпущеним і весело гралася на снігу.
"Як сказав Вім Хоф - крижані ванни", - прокоментувала фото модель.
Кендалл Дженнер влаштувала спекотну фотосесію в бікіні серед заметів (фото: instagram.com/kendalljenner)
Знімки швидко набрали більше 8 мільйонів лайків і тисячі захоплених коментарів.
"Снігова королева", " Я обожнюю твою фігуру!", "Господи, ти божевільна!", "Це так круто", "Ось це фігура", - пишуть шанувальники.
Відзначимо, що Вім Хоф, якого згадала Кендалл - голландець, відомий як "Крижана людина" завдяки своїм здібностям переносити вкрай низькі температури, контролювати імунну і нервову системи організму, що підтверджується науковими дослідами і дослідженнями, як і неодноразовими світовими рекордами.
До слова, хутряні унти, які англійською називаються Yeti boots - яскравий тренд зими 2021-2022 і багато брендів додали їх в свої колекції. Наприклад, погляньте на осінньо-зимові колекції Chanel і Miu Miu. Обидва шанованих бренду пропонують шукати для затишних пухнастих чобітків найнесподіваніші поєднання.
Міучча Прада, наприклад, наочно демонструє, що вони однаково добре виглядають як з гірськолижними комбінезонами, так і з невагомими сукнями-комбінаціями. Так що радимо струсити павутину з унтів, що лежали без діла останні десять років - ну або обзавестися новими.
Нагадаємо, раніше Кендалл Дженнер показала, як носити наймоднішу шубу сезону.
Раніше Кендалл Дженнер відвідала Met Gala, куди вирушила в "голій" сукні від Givenchy і блиснула розкішною фігурою.