ru ua
Ср, 13 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Том Круз шокував невпізнанним зовнішнім виглядом: як змінювалося з роками обличчя актора

Новость на русском →
Сан-Франциско, Середа 13 жовтня 2021 20:22
Том Круз шокував невпізнанним зовнішнім виглядом: як змінювалося з роками обличчя актора Том Круз (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

Днями 59-річний Том Круз відправився на бейсбольний матч національної ліги в Сан-Франциско. І тут же привернув увагу світової преси. Зірка "Місії нездійсненної" був як завжди у відмінній формі і в піднесеному настрої. Але його обличчя істотно змінилося. Розповнілі щоки і помітна одутлість змусили фанатів думати про невдалі підтяжки Круза. Багато з них зізналися, що ледь впізнають в чоловікові знаменитого красеня.

Свою думку в мережі встигли висловити не тільки фанати, але і косметологи. Крім найбільш примітивної версії - він просто погладшав, є припущення, що Том став жертвою невдалих філерів.

Раніше Том Круз завжди заперечував втручання в свою зовнішність з боку майстрів б'юті-індустрії. Незважаючи на те що молодий зовнішній вигляд і відсутність зморшок актора, якому в наступному році виповниться 60, говорять про зворотне. Порівнявши фото Тома, можна сміливо стверджувати, що актор, як мінімум, робив операцію на носі, пересадку волосся, ботокс, а також поставив вініри на зубах. Що стосується останніх втручань у зовнішність зірки, тут явно не обійшлося без підтяжки обличчя і шиї, впевнена доктор Еліс Хеншоу.

Том Круз шокував невпізнанним зовнішнім виглядом: як змінювалося з роками обличчя актораТом Круз на матчі (фото: twitter.com/jessehawken)

"Часто хірургічна процедура, така як пластика платізми, або підтяжка шиї в поєднанні з підтяжкою середньої частини обличчя, може викликати подібний набряк в цих областях, а шрами легко замаскувати", - говорить вона. Також Еліс впевнена, що Том вдавався до пересадки волосся: "До 60 років лінія волосся Тома залишилася відносно такою ж, хоча і трохи стоншилася, що говорить про те, що йому, можливо, робили пересадку волосся".

Як би там не було, Том Круз в будь-якому вигляді залишається секс-символом. Пропонуємо помилуватися знаменитим красенем в різні періоди його життя.

Том Круз шокував невпізнанним зовнішнім виглядом: як змінювалося з роками обличчя актораТом Круз шокував невпізнанним зовнішнім виглядом: як змінювалося з роками обличчя актораТом Круз шокував невпізнанним зовнішнім виглядом: як змінювалося з роками обличчя актораТом Круз шокував невпізнанним зовнішнім виглядом: як змінювалося з роками обличчя актораТом Круз шокував невпізнанним зовнішнім виглядом: як змінювалося з роками обличчя актораТом Круз шокував невпізнанним зовнішнім виглядом: як змінювалося з роками обличчя актораТом Круз в різні періоди життя (фото: Getty Images)

Раніше Ніколь Кідман розкрила причини розлучення з Томом Крузом.

А Том Круз вперше вийшов у світ з новою коханою, яка молодша на 20 років.

Читайте LITE в Google News
Том Круз Шоу-бізнес Модні тренди
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
24-річна дівчина стала найвищою у світі: як виглядає 215-сантиметрова рекордсменка
24-річна дівчина стала найвищою у світі: як виглядає 215-сантиметрова рекордсменка