Ксенія Мішина розкрила причину панічних атак і розповіла про переїзд до Києва

Ксенія в толстовці і з розпущеним волоссям позує на тлі гірського пейзажу і мило посміхається.

За словами зірки, заняття з фахівцем дуже їй допомогли і дали зрозуміти, через що все почалося. У Мішиної були проблеми з вірою в себе, до того ж вона придушувала свої бажання.

"Заняття з психотерапевтом стали для мене таблеткою для порятунку.

Отже, причиною мого стану стало заперечення себе і своїх бажань. Точніше не заперечення, а придушення. Я просто не вірила або не довіряла собі.

Це був час, коли мені здавалося, що кожен знає як мені краще, коли сила волі спить і всередині відсутні механізми, які надихають на зміни. Саме так і відбувається витіснення бажань, образ і власного Я в засіки підсвідомості, а від цього і починаються панічні атаки та інші жахливі стани", - відверто поділилася актриса.

Також лікар допомогла їй зрозуміти, як домагатися своїх цілей - потрібно проявити рішучий настрій і завзятість.

"Ще один з важливих моментів, які я винесла для себе завдяки Інні Гур'євні: якщо ти налаштований рішуче проявити силу і завзятість, весь простір буде відповідати твоїм планам, твоєму настрою і твоєму бажанню", - розповіла Ксенія.

Вона прислухалася до порад і себе і зрозуміла, чого ж їй хочеться насправді.

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"Я пам'ятаю, як одного разу йшла з прийому через парк і перебирала свої думки і відчуття. Чим би я могла зайнятися тут, в рідному місті, і в один момент мене просто прошибло струмом: Я не повинна, я не зобов'язана залишатися. Я можу спробувати! Ні, не так, я повинна ризикнути, тому що іншого шляху я не бачу", - зазначила дівчина.

Ксенія Мішина розповіла, як їй допомогла робота з психотерапевтом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Мішина не стала зволікати і тут же вирішила відправитися до Києва - при цьому у неї не було ні житла, ні грошей. Однак сталося диво і допомога прийшла.



"Я негайно почала збиратися до Києва. Батькам я сказала, що скоро приїду, що мені потрібно і мене не хвилює більше нічого крім мене! Де я буду жити, як я буду жити без достатньої кількості грошей всім було незрозуміло. Але моя пробуджена воля почала стирати все на своєму шляху. І як і обіцяла Інна Гур'ївна, сталося диво. За пару тижнів до від'їзду я знайомлюся з хлопцем, який проживав у Києві і який запропонував мені зупинитися у нього, просто так. Це дивно, але я погодилася, тому що відчувала, що це творець простягнув мені руку допомоги", - поділилася артистка.

Це рішення виявилося правильним і в підсумку Ксенія впоралася з більшістю своїх страхів, а той хлопець став для неї і її сім'ї другом і підтримкою на довгі довгі роки.

"Звичайно, я не скажу, що тоді я повністю позбулася всіх страхів і проблем, але я знайшла сміливість і віру. І ці два супутники супроводжують мене донині. Приїхавши до Києва з перших секунд, я вирішую залишитися назавжди. Вступаю на підготовчі курси в Карпенка-Карого, в інтершколу на телеведучу (запасний від страху варіант) і починаю читати всю відому літературу зі шкільної та університетської програми. Починається новий період мого життя", - підсумувала свою розповідь актриса.