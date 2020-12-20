В лакових мікрошортах і міні топі: Надя Дорофєєва влаштувала провокацію зухвалим образом

Надя Дорофєєва вже зайняла крісло нового зіркового тренера шоу "Голос країни 11". Компанію в цьому сезоні їй склала оновлена суддівська трійка - Олег Винник, Тіна Кароль і MONATIK. Правда, шанувальники проекту дуже засмутилися, що більше не побачать в червоному кріслі Дана Балана і навіть підняли бунт у соцмережі. А от Надя тим часом насолоджується своїм новим статусом поки її образ захоплено обговорюють шанувальники. Так, дівчина вирішила ще більше підлив масла у вогонь і опублікувала сміливий лук з кліпу на дебютний сингл Gorit.

Артистка з радістю повідомила, що відео вже зібрало 9 млн переглядів на YouTube. Вона супроводила хорошу новину фото в зухвалому комплекті від українського бренду TTSWTRS.

Сексуальне вбрання співачки складається з чорної лакової куртки з поясом, кроп-топа, що підкреслює контури грудей, і мікрошорт. Свій сміливий лук співачка доповнила босоніжками на платформі Louis Vuitton і окулярами Gentle Monster.

Надя вбила зухвалим образом (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Robo girl", — підписала провокативний кадр Надя. Шанувальники оцінили лук своєї улюблениці.

Шикарна

Просто найкраща

Класна

Еротика

Красуня

Топова

Безумовно красиво!

До речі, Надю Дорофєєву в оновленому іміджі порівняли зі Світланою Лободою. Співачка перефарбувала волосся у білий колір і вбралася в зухвалий ансамбль.