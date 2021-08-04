Леся Нікітюк у кроп-топі влаштувала фотосесію в соняшниках: "досить топтати"

Леся Нікітюк весело і активно проводить літо - вона вже встигла відпочити в Чорногорії , а нещодавно також освоїла модний САП-бординг. Тепер же ведуча похвалилася обов'язковим атрибутом серпня - фотографіями в полі квітучих соняшників.

Нікітюк позувала прямо в полі в білому вбранні - шортах і кроп-топі. Вона доповнила лук масивним кулоном на шиї, а волосся залишила розпущеним.

Кадри були зроблені на заході сонця, що додало їм особливої атмосферності.

"Дорога на МІКОНОС", - жартома підписала фото Леді Ле.

Леся Нікітюк зробила яскраві знімки в полі з соняшниками (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Насправді ведуча з батьками вирушила на відпочинок на Дністрі, про що розповіла в сторіс.

Підписники Лесі також почали демонструвати чуство гумору і залишили багато жартівливих коментарів із закликом до зірки не топтати соняшники, адже олія і так дорога. Не забули вони і захопитися її красою.