Леся Нікітюк у кроп-топі влаштувала фотосесію в соняшниках: "досить топтати"
Леся Нікітюк весело і активно проводить літо - вона вже встигла відпочити в Чорногорії, а нещодавно також освоїла модний САП-бординг. Тепер же ведуча похвалилася обов'язковим атрибутом серпня - фотографіями в полі квітучих соняшників.
Яскраві знімки зірка виклала у своєму Instagram.
Нікітюк позувала прямо в полі в білому вбранні - шортах і кроп-топі. Вона доповнила лук масивним кулоном на шиї, а волосся залишила розпущеним.
Кадри були зроблені на заході сонця, що додало їм особливої атмосферності.
"Дорога на МІКОНОС", - жартома підписала фото Леді Ле.
Леся Нікітюк зробила яскраві знімки в полі з соняшниками (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Насправді ведуча з батьками вирушила на відпочинок на Дністрі, про що розповіла в сторіс.
Підписники Лесі також почали демонструвати чуство гумору і залишили багато жартівливих коментарів із закликом до зірки не топтати соняшники, адже олія і так дорога. Не забули вони і захопитися її красою.
- Знов олія подорожчає
- Сезон фотографій з соняшниками оголошується відкритим!
- Леся, ти там ще одна квітка серед сонячників
- Не топчи соняхи, олія ще вдвічі подорожчає
- Ну справжня українка, що тут ще сказати
- Олія дорога, Леся, не топчи їх
- Хватить топтати соняшники! І так олія дорога
- А потім знов олія піде вгору
- Лесю, то що ти соняхи топчеш??? І так олія подорожчала
- наша квіточка
- Гарнюня наша! Україночка
- Як гарно
- Красоточка
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк захопила формами у відвертому купальнику і своєю майстерністю на дошці.