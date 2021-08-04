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Леся Нікітюк у кроп-топі влаштувала фотосесію в соняшниках: "досить топтати"

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Середа 04 серпня 2021 11:36
Леся Нікітюк у кроп-топі влаштувала фотосесію в соняшниках: "досить топтати" Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Леся Нікітюк весело і активно проводить літо - вона вже встигла відпочити в Чорногорії, а нещодавно також освоїла модний САП-бординг. Тепер же ведуча похвалилася обов'язковим атрибутом серпня - фотографіями в полі квітучих соняшників.

Яскраві знімки зірка виклала у своєму Instagram.

Нікітюк позувала прямо в полі в білому вбранні - шортах і кроп-топі. Вона доповнила лук масивним кулоном на шиї, а волосся залишила розпущеним.

Кадри були зроблені на заході сонця, що додало їм особливої атмосферності.

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Леся Нікітюк у кроп-топі влаштувала фотосесію в соняшниках: &quot;досить топтати&quot;Леся Нікітюк у кроп-топі влаштувала фотосесію в соняшниках: &quot;досить топтати&quot;

Леся Нікітюк зробила яскраві знімки в полі з соняшниками (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Насправді ведуча з батьками вирушила на відпочинок на Дністрі, про що розповіла в сторіс.

Підписники Лесі також почали демонструвати чуство гумору і залишили багато жартівливих коментарів із закликом до зірки не топтати соняшники, адже олія і так дорога. Не забули вони і захопитися її красою.

  • Знов олія подорожчає
  • Сезон фотографій з соняшниками оголошується відкритим!
  • Леся, ти там ще одна квітка серед сонячників
  • Не топчи соняхи, олія ще вдвічі подорожчає
  • Ну справжня українка, що тут ще сказати
  • Олія дорога, Леся, не топчи їх
  • Хватить топтати соняшники! І так олія дорога
  • А потім знов олія піде вгору
  • Лесю, то що ти соняхи топчеш??? І так олія подорожчала
  • наша квіточка
  • Гарнюня наша! Україночка
  • Як гарно
  • Красоточка

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк захопила формами у відвертому купальнику і своєю майстерністю на дошці.

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