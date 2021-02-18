RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Леся Нікітюк відмовляє фанатам в селфі: стала відома причина

Автор: Lite

Ледь ведуча "Le Маршрутки" на "Новому каналі" Леся Нікітюк відправляється на фірмовому транспорті їздити по Україні, її починають вистежувати фанати. Рідко коли зустрінеш зірку національного масштабу в глибинці. Вони чатують її під готелями і біля маршрутки з однією метою - зробити спільне фото, щоб похвалитися друзям і близьким.

Але деяким фанатам доводиться відмовляти, каже Леді Ле в коментарі нашому виданню.

"Завжди намагаюся фотографуватися з шанувальниками. Сама люблю це робити. Але є незручні моменти, коли я можу відмовити. Наприклад, якщо просять зробити селфі в той час, коли я виношу сміття - мені незручно фотографуватися. Але я завжди прошу вибачення за свою відмову", - розповідає ведуча.

З деякими вона не тільки робить селфі, але навіть може погодитися піти на каву.

Так, в Івано-Франківську вона погодилася зустрітися з незнайомцем. Адже його фанати просто закидали повідомленнями телеведучу. Хлопцем опинився місцевий блогер, який дуже хотів побачити телезірку і попросив підписників писати Лесі, щоб вона точно побачила його прохання.

"Ми з ним зустрілися біля готелю. Діма прийшов без кави, але з одним і великим букетом квітів", - згадала Никитюк.

Вони поспілкувалися, зробили пару кадрів і розійшлися кожен по своїх справах.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше ми писали, що українські знаменитості запустили тренд на маленькі груди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Леся Нікітюк
Читайте також
Нікітюк дала помацати груди зірковій подрузі і оголосила про зміну професії: вперше за три роки
Прогноз погоди