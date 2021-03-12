Леся Нікітюк після поїздки в турецьку клініку зробила заяву про здоров'я

Леся розгулює по місту в оригінальній бежевій куртці-бомбері і шкіряних штанях. В руках у неї – стаканчик з кавою. Разом з мамою вона вирушила на екскурсію і подивилася місцеві визначні пам'ятки.

"Хюрем Хюрем. Друзі, вчора ми пройшли Check up тут у Стамбулі, вже 2-й рік поспіль! Стан здоров'я прекрасний, це видно на фото. Нагадаю що Check up- (для тих хто не зрозумів), це досліження організму, перевірка стану здоров'я, яку потрібно робити раз на рік, щоб потім не було таких моментів: - Ой, то ж все було нормально, звідки ця "болєзнь", - нагадала ведуча.

Леся Нікітюк прогулялася по Стамбулу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники зазначили, що Леся дійсно схожа на актрису, яка виконала роль легандарной Роксолани-Хюррем – Мер'єм Узерлі.