Леся Никитюк после поездки в турецкую клинику сделала заявление о здоровье

Леся разгуливает по городу в оригинальной бежевой куртке-бомбере и кожаных штанах. В руках у нее – стаканчик с кофе. Вместе с мамой она отправилась на экскурсию и посмотрела местные достопримечательности.

"Хюрем Хюрем. Друзі, вчора ми пройшли Check up тут у Стамбулі, вже 2-й рік поспіль! Стан здоров’я прекрасний, це видно на фото. Нагадаю що Check up- (для тих хто не зрозумів), це досліження організму, перевірка стану здоров’я, яку потрібно робити раз на рік, щоб потім не було таких моментів: - Ой, то ж все було нормально, звідки ця "болєзнь", - напомнила ведущая.

Леся Никитюк прогулялась по Стамбулу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники отметили, что Леся действительно похожа на актрису, исполнившую роль легандарной Роксоланы-Хюррем – Мерьем Узерли.