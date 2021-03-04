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Леся Нікітюк: полюбила міні після зустрічі з крокодилами

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 15:57
Леся Нікітюк: полюбила міні після зустрічі з крокодилами Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

4 березня світ відзначає День народження міні-спідниці. Цей предмет гардероба вплинув на сучасну моду. В Україні також багато зірок, які люблять цей наряд. Одна з них - Леся Нікітюк.

Ведуча "Хто зверху?" і "Le Маршрутка" часто демонструє довгі ноги на заздрість всім. Але так було не завжди. Леді Ле полюбила міні тільки після зустрічі з крокодилами.

У цьому вона зізналася сайту Новому каналу.

"Ми дайвили на Соломонових островах. Відзняли потрібну сцену швидше, ніж планували спочатку, і пливли в човні з провідником. Я попросила дозволу поплавати батерфляйчиком. Відпливаю на 30 метрів від човна, розвертаюся й бачу, як наш темношкірий гід блідне. Провідник кричить: "Don't move!" (не рухайся - ред.). Не можна людині у воді говорити "Don't move", - з посмішкою згадує Леся.

Зірка швидко почала плисти до човна.

"Розумію: якщо зараз мені ніхто не відкусить ноги, я більше не буду їх соромитися! Стану завжди ходити на підборах і в коротких спідницях. До того довго цього не робила, соромилася, адже вважала, що в мене дуже худі й довгі ноги", - розповіла зірка.

Спочатку ведучій розповіли, що поруч плавав великий тунець. Але пізніше відкрилася страшна правда.

"Знаєте, чому на Соломонових островах не особливо розвинений туризм? Тому що там водяться морські крокодили", - підсумувала вона.

Тепер Леся не соромиться демонструвати свої ноги в міні. І вони у неї шикарні!

Леся Нікітюк: полюбила міні після зустрічі з крокодиламиЛеся Нікітюк: полюбила міні після зустрічі з крокодилами

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк в спокусливому латексному костюмі продемонструвала ідеальну фігуру.

Також нещодавно телезірка здивувала "хижим" перевтіленням.

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