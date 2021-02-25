Вогонь: Леся Нікітюк в спокусливому латексному костюмі демонструє ідеальну фігуру

Леся Нікітюк влаштувала між своїх фоловерів соцопитування. Для цього вона запостила знімок в спокусливому латексному костюмі.

Ведуча вирішила запитати фоловерів Instagram, чи пам'ятають вони, звідки цей наряд.

Синій латексний топ з відвертим декольте, штани, виставлена напоказ нижня білизна, засмагла шкіра, ідеальна фігура і довге волосся - Никитюк виглядає просто шикарно на фото, яке вона запостила у своєму мікроблозі.

"У мене дуже скромне питання і я пішла... В якій програмі я була в цьому образі?", - запитала ведуча.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Виявилося, шанувальникам Лесі зовсім неважко згадати, звідки цей наряд, багато хто з них тут же написали відповідь: