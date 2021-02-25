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Вогонь: Леся Нікітюк в спокусливому латексному костюмі демонструє ідеальну фігуру

Новость на русском → Четвер 25 лютого 2021 11:03
Вогонь: Леся Нікітюк в спокусливому латексному костюмі демонструє ідеальну фігуру Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk/)
Автор: Lite

Леся Нікітюк влаштувала між своїх фоловерів соцопитування. Для цього вона запостила знімок в спокусливому латексному костюмі.

Ведуча вирішила запитати фоловерів Instagram, чи пам'ятають вони, звідки цей наряд.

Синій латексний топ з відвертим декольте, штани, виставлена напоказ нижня білизна, засмагла шкіра, ідеальна фігура і довге волосся - Никитюк виглядає просто шикарно на фото, яке вона запостила у своєму мікроблозі.

"У мене дуже скромне питання і я пішла... В якій програмі я була в цьому образі?", - запитала ведуча.

Вогонь: Леся Нікітюк в спокусливому латексному костюмі демонструє ідеальну фігуру

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Виявилося, шанувальникам Лесі зовсім неважко згадати, звідки цей наряд, багато хто з них тут же написали відповідь:

  • Новий рік. Трк "Україна"
  • Новорічна програма. Було супер! Весело, особливо, коли в шини запхали і потім Влад Яма з'явився
  • Новорічна ніч. Ви ще тоді співали свою пісню
  • "Новорічна ніч на телеканалі "Україна". Співала свою пісню "Ямі"
  • Леся, ти - вогонь

Нагадаємо, на День святого Валентина Леся вкотре захопила шанувальників своїми ногами.

Не пропустіть знімок, яким захопилися всі фанати Никитюк: на підлозі в спокусливій позі, це ідилія.

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