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Леся Нікітюк позує в одному халатику на засніженому балконі: розвантажувальні дні

Новость на русском → Понеділок 18 січня 2021 17:49
Леся Нікітюк позує в одному халатику на засніженому балконі: розвантажувальні дні Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk/)
Автор: Lite

Українська ведуча Леся Нікітюк, яка живе з меценатом, нещодавно зізналася, що її улюбленець отримав круту роботу - тепер у нього є всі шанси стати справжньою зіркою.

Ця інформація не подіяла на організаторів шоу "Холостячка", вони все одно активно зазивають її стати учасницею проекту.

Як би там не було, розвантажується після зимових свят Леся все одно з ним, з меценатом Рафіком. Леся запостила у своєму мікроблозі яскраві зимові знімки. На одному з них вона стоїть в одному халатику на засніженому балконі, ведуча дивиться вдалину і загадково посміхається.

Леся Нікітюк позує в одному халатику на засніженому балконі: розвантажувальні дні

На іншому знімку песик провідною солодко спить на ліжку, поруч з ногами Лесі яскравих шкарпетках.

Леся Нікітюк позує в одному халатику на засніженому балконі: розвантажувальні дні

І, нарешті, на третьому фото - звичайно ж, їжа! Акуратна порція бурякового салату - те, що потрібно, щоб організм прийшов у норму після довгих зимових свят.

Леся Нікітюк позує в одному халатику на засніженому балконі: розвантажувальні дні

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк часто ділиться своїми стильними луками в нових речах. Так, нещодавно вона продемонструвала одну з найбільш трендових частин гардеробу. Нагоді холодною зимою кожній!

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