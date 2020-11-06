Леся Нікітюк розповіла, чи є у неї хлопець: я б не сказала, що самотня

Леся Нікітюк заінтригувала прихильників заявою. Так, ведуча шоу "Le Маршрутка" на Новому каналі, яка багато часу проводить у подорожах, дала відповідь на питання, що цікавить багатьох: вона відчуває себе вільною чи самотньою?

"Я б не сказала, що самотня, але і не на порозі шлюбу", - із загадковою посмішкою відповідає 33-річна зірка.

За словами ведучої, їй важливо, щоб друга половинка проявляла турботу. Але якщо її чоловік буде сильно зайнятий, вона готова домовлятися.

"Думаю, стосунки - це постійний компроміс обох партнерів. Важливо, щоб чоловік не просто забрав тебе зі зйомок, а потурбувався - замовив таксі або, наприклад, надіслав свого водія, якщо він у нього є. І я, в свою чергу, теж маю піклуватися про нього. Якщо не вистачає часу приготувати йому смачну вечерю, то подумати про людину, яка б допомогла по господарству, або замовити доставку з улюбленого ресторану. Я теж дуже зайнята людина, тому готова домовлятися", - зауважила Леся.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що до грудня 2017 року Нікітюк у програмі "Світське життя" повідомила, що виходить заміж за свого сусіда. Але через деякий час зазначила, що весілля не буде. Одна з причин - популярність Лесі, яка заважає побудувати відносини.

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