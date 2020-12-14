Леся Нікітюк викликала суперечки в мережі бюджетним стильним луком: не кожен дозволить

Леся Нікітюк обожнює вбиратися - в її особистій колекції чимало взуття і одягу, причому останнє як іменитих брендів, так і "особистої" марки – сама пошила. У будь-якому випадку ведуча знає, як привернути увагу до своєї персони і виділитися з допомогою яскравого лука. Леді Ле вирішила навчити підписників, як за адекватну суму одягнутися стильно і не дуже витратитися. Фото свого бюджетного лука зірка показала в Instagram.

Так, Леді Ле приміряла джинси і срібну кофту з пікантним рзрезом на спині від демократичних брендів. Вона зробила високий хвіст і яскравий макіяж, заявивши, що подібний лук відмінно підійде для зустрічі свят.

"Завдання - пробігтися по магазинах і зібрати новорічного шматки! Отже перший бюджетний лук. Як вам? Джинси - 1129 грн. Кофтинка - 799 грн", - написала вона.

Леся показала образ в нарядах від демократичних брендів (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Бюджетний? Ви що", - написав хтось із підписників ведучої. "Дорого?" - поцікавилася вона. "Мені здається, що не дорого. Потім і подрузі можна перепродати", - додала підприємлива Леся.

Шанувальники ведучої зазначили, що не всім по кишені таке вбрання, але одночасно і зробили компліменти Лесі, оцінивши її вдалий вибір.

Бюджетний для багатеньких

Бюджетний? Не кожна пенсіонерка може собі таке дозволити

Бюджетно? З зарплатою 3800 не дуже

2 тисячі за мінімалку в 5 тисяч не дуже бюджетно

Це для Вас, Леся, бюджетний. А для когось дуже дорого

Леся,ти красава. Завжди стильна і модна

Джинси просто ідеальні

Кофточка гарненька

Класна фігурка

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк кардинально змінила зачіску.