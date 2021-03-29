ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лобода судиться з пластичним хірургом, дочку Полякової "рознесли" за дорослі фото: топ скандалів тижня

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 15:32
Лобода судиться з пластичним хірургом, дочку Полякової "рознесли" за дорослі фото: топ скандалів тижня Оля Полякова і Лобода (фото: коллаж РБК-Україна)
Автор: Lite

Минулого тижня в скандали потрапили відразу кілька українських знаменитостей. Причини, як завжди, найрізноманітніші: від особистого життя до "розборок" з пластичними хірургами і хейтерами.

Найгучніші новини у всіх подробицях читайте нижче.

Лобода не порозумілася з пластичним хірургом

Світлана Лобода, яку не раз намагалися "спіймати" на любові до пластики, завжди заперечувала це. Співачка запевняє, що у неї все "справжнє". В інтерв'ю Ксенії Собчак вона особливо завзято захищала ніс, який вважає своєю відмінною рисою. За словами Світлани, вона б навіть хотіла трохи його змінити, але вважає це неприпустимим: саме таку її люблять фанати.

Тим більше обурливою стала для неї новина від пластичного хірурга з Узбекистану, який записав відео "пластики носа Лободи". У ролику, який опублікував лікар, фігурує дівчина, дуже схожа на співачку. Світлана одразу ж відреагувала, опублікувавши в сторіз свої емоції, а також загрози для хірурга. Співачка має намір судитися і вже підключила до справи юристів. Без моральної компенсації зірка йти з поля бою не має наміру.

Лобода судиться з пластичним хірургом, дочку Полякової &quot;рознесли&quot; за дорослі фото: топ скандалів тижня

Лобода обурилась не на жарт (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Дочка Полякової знову натрапила на критику

Маша Полякова, яка вже стала в мережі популярним блогером, обурила шанувальників "дорослими" фото. Дівчина, яка зараз відпочиває в Єгипті, запостила кілька кадрів в досить відвертому образі. А щоб підігріти інтерес до знімків, додала томний вираз обличчя і відверті пози. 16-річна знаменитість також написала до них філософський роздум. Але мережа відреагувала досить неоднозначно. Більшість фанатів висловили думку, що вона виглядає старше своєї мами, а також що її відверта сексуальність зовсім недоречна. Дісталося і Олі Поляковій, яка "незрозуміло, куди дивиться".

Лобода судиться з пластичним хірургом, дочку Полякової &quot;рознесли&quot; за дорослі фото: топ скандалів тижня

Маша знову не вгодила фанам (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Аліна Гросу кардинально змінила імідж

Аліна Гросу, яка останнім часом на слуху через своє особисте життя, вирішила дати новий привід для розмов. Тепер артистка здивувала своїм зовнішнім перевтіленням. Так, вона зробила афрокосички, які їй, до речі, неймовірно пасують. Дівчина показала відео, яким анонсувала новий кліп. Так що в звичайному житті вона, швидше за все, до кардинальних змін в іміджі не вдавалася. До речі, заодно Аліна дала відсіч хейтерам, які натякають на її силіконові груди.

Лобода судиться з пластичним хірургом, дочку Полякової &quot;рознесли&quot; за дорослі фото: топ скандалів тижня

Аліна обожнює змінювати образи (фото: instagram.com/alina_grosu)

Також Аліна Гросу нарешті розповіла, як зав'язалися її відносини з російським актором.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Лобода скандал певец Оля Полякова Аліна Гросу красота Маша Полякова
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Лікар розповіла, коли в українців утвориться колективний імунітет: ціною будуть життя
Лікар розповіла, коли в українців утвориться колективний імунітет: ціною будуть життя