Лобода судиться з пластичним хірургом, дочку Полякової "рознесли" за дорослі фото: топ скандалів тижня

Минулого тижня в скандали потрапили відразу кілька українських знаменитостей. Причини, як завжди, найрізноманітніші: від особистого життя до "розборок" з пластичними хірургами і хейтерами.

Лобода не порозумілася з пластичним хірургом

Світлана Лобода, яку не раз намагалися "спіймати" на любові до пластики, завжди заперечувала це. Співачка запевняє, що у неї все "справжнє". В інтерв'ю Ксенії Собчак вона особливо завзято захищала ніс, який вважає своєю відмінною рисою. За словами Світлани, вона б навіть хотіла трохи його змінити, але вважає це неприпустимим: саме таку її люблять фанати.

Тим більше обурливою стала для неї новина від пластичного хірурга з Узбекистану, який записав відео "пластики носа Лободи". У ролику, який опублікував лікар, фігурує дівчина, дуже схожа на співачку. Світлана одразу ж відреагувала, опублікувавши в сторіз свої емоції, а також загрози для хірурга. Співачка має намір судитися і вже підключила до справи юристів. Без моральної компенсації зірка йти з поля бою не має наміру.

Лобода обурилась не на жарт (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Дочка Полякової знову натрапила на критику

Маша Полякова, яка вже стала в мережі популярним блогером, обурила шанувальників "дорослими" фото. Дівчина, яка зараз відпочиває в Єгипті, запостила кілька кадрів в досить відвертому образі. А щоб підігріти інтерес до знімків, додала томний вираз обличчя і відверті пози. 16-річна знаменитість також написала до них філософський роздум. Але мережа відреагувала досить неоднозначно. Більшість фанатів висловили думку, що вона виглядає старше своєї мами, а також що її відверта сексуальність зовсім недоречна. Дісталося і Олі Поляковій, яка "незрозуміло, куди дивиться".

Маша знову не вгодила фанам (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Аліна Гросу кардинально змінила імідж

Аліна Гросу, яка останнім часом на слуху через своє особисте життя, вирішила дати новий привід для розмов. Тепер артистка здивувала своїм зовнішнім перевтіленням. Так, вона зробила афрокосички, які їй, до речі, неймовірно пасують. Дівчина показала відео, яким анонсувала новий кліп. Так що в звичайному житті вона, швидше за все, до кардинальних змін в іміджі не вдавалася. До речі, заодно Аліна дала відсіч хейтерам, які натякають на її силіконові груди.

Аліна обожнює змінювати образи (фото: instagram.com/alina_grosu)