Лобода засвітила обручку за 1,5 мільйона доларів

Світлана Лобода засвітила обручку, яка на думку експертів тягне на 1,5 мільйона доларів. Такою дорогою ювелірною прикрасою на безіменному пальці правої руки співачка похвалилася в день свого народження.

18 жовтня артистці виповнилося 38 років, і вона дуже щаслива. Свій день Світлана Лобода провела в напівпрозорому купальнику, масивних ювелірних прикрасах і з шампанським. На додаток до атрибутики щастя і веселощів на святі були ванна з піною і пелюстками і звичайно ж мегабукет з мільйона рожевих троянд.

В описі кадрів вона згадала якогось загадкового коханого, який у неї є.

"Сьогодні я щаслива, як ніколи. І нехай це почуття триватиме якомога довше!

У мене є все, про що я мріяла... І навіть більше. У мене є ви, ваша любов, обожнювана сім'я. У мене є ти... З любов'ю і вдячністю. Ваша LO", - підписала фотосесію співачка.

Лобода показала обручку (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Дизайнер ювелірних прикрас оцінила вартість обручки в не менше півтора мільйона доларів, назвавши її справжнім шедевром ювелірного мистецтва. Адже в ній ні багато ні мало, а 10-ти каратний діамант огранювання "Emerald".

"Якщо робив приватний ювелір, близько 800 тисяч доларів. А якщо обручка відомого бренду, то вона буде коштувати приблизно півтора мільйона доларів, - пояснила експерт, пише КП.

Лобода у свій день народження показала обручку (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Зазначимо, що за три дні до свого 38-річчя Лобода приїхала в Київ, щоб прогулятися по рідних вулицях.

А ще кількома днями раніше артистка потрапила в лікарню, коли відчула болі в куприку. Вона розповіла про своє самопочуття і зізналася у фобії.