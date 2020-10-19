Лобода засветила помолвочное кольцо за 1,5 миллиона долларов

Светлана Лобода засветила помолвочное кольцо, которое по мнению экспертов тянет на 1,5 миллиона долларов. Таким дорогущим ювелирным украшением на безымянном пальце правой руки певица похвасталась в день своего рождения.

18 октября артистке исполнилось 38 лет, и она очень счастлива. Свой день Светлана Лобода провела в полупрозрачном купальнике, массивных ювелирных украшениях и с шампанским. В дополнение к атрибутике счастья и веселья на празднике были ванная с пеной и лепестками и конечно же мегабукет из миллиона розовых роз.

В описании кадров она упомянула некого загадочного любимого, который у нее есть.

"Сегодня я счастлива, как никогда. И пусть это чувство продлится как можно дольше!

У меня есть все, о чем я мечтала... И даже больше. У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты... С любовью и благодарностью. Ваша LO", - подписала фотосессию певица.

Лобода показала помолвочное кольцо (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Дизайнер ювелирных украшений оценила стоимость кольца в не менее полтора миллиона долларов, назвав его настоящим шедевром ювелирного искусства. Ведь в нем ни много ни мало, а 10-ти каратный бриллиант огранки "Emerald".

"Если делал частный ювелир, то около 800 тысяч долларов. А если кольцо известного бренда, то оно будет стоить примерно полтора миллиона долларов, - объяснила эксперт, пишет КП.

Лобода в свой день рождения показала помолвочное кольцо (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Отметим, что за три дня до своего 38-летия Лобода приехала в Киев, чтобы прогуляться по родным улицам.

А еще несколькими днями ранее артистка попала в больницу, когда почувствовала боли в копчике. Она рассказала о своем самочувствии и призналась в фобии.