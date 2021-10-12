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Хто краще? Тімоті Шаламе показав перші фото в образі культового персонажа Джонні Деппа

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Вівторок 12 жовтня 2021 14:38
Хто краще? Тімоті Шаламе показав перші фото в образі культового персонажа Джонні Деппа Тімоті Шаламе (фото: instagram.com/tchalamet)
Автор: RBC.UA

Ще в травні стало відомо, що компанія Warner Bros. готується знімати приквел до фільму "Чарлі і шоколадна фабрика". Глядачам буде розказана історія Віллі Вонки до того як він став геніальним кондитером. Роль юного героя зіграє 25-річний Тімоті Шаламе, який відомий публіці за масою касових фільмів, у тому числі за гучною "Дюні".

У своєму Instagram-блозі актор показав перші кадри зі знімального майданчика.

На нових фото Тімоті Шаламе постав в оксамитовому костюмі, строкатому шарфі і капелюсі-циліндрі - знаковому аксесуарі його епатажного героя. В образі кондитера зі знаменитої казки він виглядає вельми органічно і зовні навіть нагадує свого попередника - Джонні Деппа, який знявся в "Чарлі і шоколадна фабрика" від Тіма Бертона.

Хто краще? Тімоті Шаламе показав перші фото в образі культового персонажа Джонні ДеппаХто краще? Тімоті Шаламе показав перші фото в образі культового персонажа Джонні Деппа

Тімоті Шаламе в ролі Вінні Вонки (фото: instagram.com/tchalamet)

У мережі його перевтілення зустріли тепло: шанувальники залишили Тімоті масу коментарів, в яких хвалять його образ і зізнаються, що чекають фільму з нетерпінням.

Хто краще? Тімоті Шаламе показав перші фото в образі культового персонажа Джонні Деппа

Джонні Депп в ролі Вінні Вонки (фото: кадр з фільму)

Раніше віллі Вонку також грав знаменитий американський актор Джин Уайлдер в екранізації казки 1971 року від Мела Стюарта.

Нагадаємо, кар'єра Джонні Дерра пішла на спад після скандального розлучення з Амбер Херд, яка звинуватила екс-чоловіка у насильстві і виграла суд.

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