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Міні-шорти і відверте боді: 22-річна дочка Джонні Деппа демонструє витончену фігуру

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Нью-Йорк, Вівторок 17 серпня 2021 22:22
Міні-шорти і відверте боді: 22-річна дочка Джонні Деппа демонструє витончену фігуру Лілі-Роуз Депп (фото: instagram.com/lilyrose_depp)
Автор: RBC.UA

Модель і актриса Лілі-Роуз Депп стала головною персоною світських хронік по всьому світу. Все завдяки своїй стрункій фігурі, а ще - бажанню її демонструвати за допомогою відвертого одягу.

Дівчина вирушила на прогулянку по Нью-Йорку, потрапивши в об'єктиви папараці.

Дочка знаменитої французької співачки і актриси Ванесси Параді і голлівудського актора Джонні Деппа схожа на обох батьків. Від батька вона отримала точені вилиці і ніс, від матері - глибокий погляд, чуттєві губи, бездоганну поставу і струнку фігуру. Варто дівчині з'явитися на публіці, як вся увага прикута до неї. І цього разу все вийшло саме так.

Міні-шорти і відверте боді: 22-річна дочка Джонні Деппа демонструє витончену фігуруМіні-шорти і відверте боді: 22-річна дочка Джонні Деппа демонструє витончену фігуруМіні-шорти і відверте боді: 22-річна дочка Джонні Деппа демонструє витончену фігуруЛілі-Роуз Депп (фото: скрін instagram.com/lilyrose_holland; instagram.com/gossipdepp)

Лілі-Роуз вирушила на прогулянку, одягнувши прості речі, які напевно є в гардеробі будь-якої міської дівчини. Джинсові міні-шорти, а також фіолетове боді на тонких бретельках, одягнуте прямо на голе тіло, зробили її струнку фігуру просто мініатюрною. Доповнили образ світлі кросівки, які вона взула зі шкарпетками, а також вузькі сонцезахисні окуляри. Волосся юна зірка розпустила, а від макіяжу практично повністю відмовилася. І виглядала при цьому просто чарівно!

Пізніше дівчина була помічена в компанії друзів за столиком кафе, які навіть виклали спільні знімки з нею. А ось сама вона не поспішає ділитися фото в своєму блозі.

Також днями мережу підкорила Белла Хадід, примірявши "діряве" боді і широкі джинси.

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