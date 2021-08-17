Міні-шорти і відверте боді: 22-річна дочка Джонні Деппа демонструє витончену фігуру

Модель і актриса Лілі-Роуз Депп стала головною персоною світських хронік по всьому світу. Все завдяки своїй стрункій фігурі , а ще - бажанню її демонструвати за допомогою відвертого одягу.

Дочка знаменитої французької співачки і актриси Ванесси Параді і голлівудського актора Джонні Деппа схожа на обох батьків. Від батька вона отримала точені вилиці і ніс, від матері - глибокий погляд, чуттєві губи, бездоганну поставу і струнку фігуру. Варто дівчині з'явитися на публіці, як вся увага прикута до неї. І цього разу все вийшло саме так.

Лілі-Роуз Депп (фото: скрін instagram.com/lilyrose_holland; instagram.com/gossipdepp)

Лілі-Роуз вирушила на прогулянку, одягнувши прості речі, які напевно є в гардеробі будь-якої міської дівчини. Джинсові міні-шорти, а також фіолетове боді на тонких бретельках, одягнуте прямо на голе тіло, зробили її струнку фігуру просто мініатюрною. Доповнили образ світлі кросівки, які вона взула зі шкарпетками, а також вузькі сонцезахисні окуляри. Волосся юна зірка розпустила, а від макіяжу практично повністю відмовилася. І виглядала при цьому просто чарівно!

Пізніше дівчина була помічена в компанії друзів за столиком кафе, які навіть виклали спільні знімки з нею. А ось сама вона не поспішає ділитися фото в своєму блозі.