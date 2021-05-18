Кохані люди: Алан Бадоєв здивував знімком з колишньою дружиною
Український кліпмейкер, ведучий і режисер Алан Бадоєв, який нещодавно відверто розповів про розлучення з колишньою дружиною, здивував незвичайним "сімейним" фото.
У своєму Instagram він поділився знімком, на якому зображений з екс-дружиною Жанною і її новим чоловіком - Василем Мельничиним.
Жанна і Василь сидять за столиком, а Алан позує ззаду, при цьому всі троє щасливо посміхаються.
"Іноді зустріч на годину заряджає більше, ніж цілу добу! Кохані люди поруч, не вистачає Ло і Бо", - підписав фото Бадоєв, маючи на увазі їх з Жанною дітей Бориса і Лоліту.
Алан Бадоєв поділився фото з колишньою дружиною Жанною та її новим чоловіком (фото: instagram.com/alanbadoev)
Публікація климейкера надзвичайно зворушила шанувальників. За короткий час пост набрав більше 35 тисяч лайків. Користувачі Мережі із захопленням поставилися до того формату відносин, який встановився між колишнім подружжям.
- Клас, чоловік колишній і чоловік справжній на одному фото! Прикольні
- Ну, Жанна! Ну, молодець!
- Фантастичний і неймовірний приклад доя шоу-бізнесу. Та й всіх пар в цілому. Як залишатися в дружніх відносинах після розлучення. Для експертів по відносинам прям ідеальний кейс, для прикладу
- Так приємно бачити щасливих людей
- "Високі відносини!"
- Як вам вдалося зберегти такі відносини після розлучення? Це круто! Молодці
- Ви красиві і чудові
- Як здорово, коли у людей, крім серця, ще є і розум! Молодці! Приклад для наслідування і наслідування - як, не дивлячись ні на що, залишатися ЛЮДЬМИ.
- Жанна і Алан - ви схожі зовні, як брат і сестра. Риси генетично єдині
- Реальне 21 століття
- Ось як треба дружити з колишнім чоловіком
- Жанна, ви з Аланом як брат і сестра
- Які ви Класні
- Це дорогого коштує! Жанна велика розумниця!
Нагадаємо, що Жанна Бадоєва і Василь Мельничин узаконили відносини в 2014 році. Після заміжжя ведуча тревел-шоу "Життя інших " переїхала до обранця в Італію. З собою вона забрала і дітей - у Бадоєвої, крім дочки Лоліти від шлюбу з Аланом, є син Борис, якого вона народила в союзі з Ігорем Кураченко.
Раніше ми писали, що Алан Бадоєв відсвяткував 40-річний ювілей на дорогезній віллі на Домінікані.