З коханими не розлучайтеся: Слава Камінська спантеличила фоловерів весільним фото

Українська співачка Слава Камінська останнім часом часто говорить про любов: то міркує, як будувати відносини з "новою людиною свого колишнього", то взагалі каже, що "колишніх не буває". А цього разу співачка і зовсім здивувала шанувальників "весільним фото" з невідомим чоловіком.
Слава запостила веселий знімок у своєму Instagram прямо в День святого Валентина.
"З коханими не розлучайтеся. Люблю, шубу куплю", - підписала Камінська знімок, на якому парочка стоїть під руки, у невести букет в руках, а навколо літають янголи.
Слава Камінська і її "весільне фото" (фото: instagram.com/babaslavka/)
Виявилося, що на знімку - не таємничий незнайомець, а інфлюєнсер Кирило Скачков. У своєму профілі Кирило теж запостив знімок зі Славою і подякував за те, що та поруч.
Слава і Кирило (фото: instagram.com/ucupcake/)
"Кожному, за фактом, поруч потрібен чоловік. Спасибі, що поруч, "чєловєчіще", - написав він під знімком.
Шанувальники оцінили, як добре парочка виглядає разом і побажали їм гарного Дня закоханих.
Нагадаємо, що фанати співачки давно обговорюють возз'єднання Слави та її колишнього чоловіка Едгара Камінського. Камінська і сама часто підливає масла у вогонь, постить їхні спільні фото і підписує знімки "сьогодні не мій, а завтра мій".
Сам Едгар в інтер'ю психотерапевтові Ігорю Погодину зізнався, у чому була причина розлучення зі Славою. Про погляди на сім'ю та стосунки Камінського можна почитати тут.