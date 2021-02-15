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З коханими не розлучайтеся: Слава Камінська спантеличила фоловерів весільним фото

Автор: Lite

Українська співачка Слава Камінська останнім часом часто говорить про любов: то міркує, як будувати відносини з "новою людиною свого колишнього", то взагалі каже, що "колишніх не буває". А цього разу співачка і зовсім здивувала шанувальників "весільним фото" з невідомим чоловіком.

Слава запостила веселий знімок у своєму Instagram прямо в День святого Валентина.

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"З коханими не розлучайтеся. Люблю, шубу куплю", - підписала Камінська знімок, на якому парочка стоїть під руки, у невести букет в руках, а навколо літають янголи.

Слава Камінська і її "весільне фото" (фото: instagram.com/babaslavka/)

Виявилося, що на знімку - не таємничий незнайомець, а інфлюєнсер Кирило Скачков. У своєму профілі Кирило теж запостив знімок зі Славою і подякував за те, що та поруч.

Слава і Кирило (фото: instagram.com/ucupcake/)

"Кожному, за фактом, поруч потрібен чоловік. Спасибі, що поруч, "чєловєчіще", - написав він під знімком.

Шанувальники оцінили, як добре парочка виглядає разом і побажали їм гарного Дня закоханих.

  • Чудово виглядаєте разом!
  • Які ви класні, люблю вас
  • Давно пора
  • Любов так рада

Нагадаємо, що фанати співачки давно обговорюють возз'єднання Слави та її колишнього чоловіка Едгара Камінського. Камінська і сама часто підливає масла у вогонь, постить їхні спільні фото і підписує знімки "сьогодні не мій, а завтра мій".

Сам Едгар в інтер'ю психотерапевтові Ігорю Погодину зізнався, у чому була причина розлучення зі Славою. Про погляди на сім'ю та стосунки Камінського можна почитати тут.

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Новини України певецСлава Камінська
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