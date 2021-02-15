З коханими не розлучайтеся: Слава Камінська спантеличила фоловерів весільним фото

"З коханими не розлучайтеся. Люблю, шубу куплю", - підписала Камінська знімок, на якому парочка стоїть під руки, у невести букет в руках, а навколо літають янголи.

Слава Камінська і її "весільне фото" (фото: instagram.com/babaslavka/)

Виявилося, що на знімку - не таємничий незнайомець, а інфлюєнсер Кирило Скачков. У своєму профілі Кирило теж запостив знімок зі Славою і подякував за те, що та поруч.

Слава і Кирило (фото: instagram.com/ucupcake/)

"Кожному, за фактом, поруч потрібен чоловік. Спасибі, що поруч, "чєловєчіще", - написав він під знімком.

Шанувальники оцінили, як добре парочка виглядає разом і побажали їм гарного Дня закоханих.