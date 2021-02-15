С любимыми не расставайтесь: Слава Каминская озадачила фолловеров свадебным фото

"С любимыми не расставайтесь. Люблю, шубу куплю", - подписала Каминская снимок, на котором парочка стоит под руки, у невести букет в руках, а вокруг летают ангелочки.

Слава Каминская и ее "свадебное фото" (фото: instagram.com/babaslavka/)

Оказалось, что на снимке - не таинственный незнакомец, а инфлюенсер Кирилл Скачков. В своем профиле Кирилл тоже запостил снимок со Славой и поблагодарил ее, что та рядом.

Слава и Кирилл (фото: instagram.com/ucupcake/)

"Каждому, по факту, рядом нужен человек. Спасибо, что рядом, человечище", - написано он под снимком.

Поклонники оценили, как хорошо парочка смотрится вместе и пожелали им отличного Дня влюбленных.