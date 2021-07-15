Коханий переїхав за мною: Аліна Гросу відверто розповіла про особисте життя і абсолютно нове амплуа

Шанувальників української співачки Аліни Гросу чекає справжній сюрприз. Тепер її можна буде спостерігати не тільки на концертах, в Instagram і відео до її треків. Знаменитість вирішила спробувати себе в новій ролі, ставши членом журі шоу " Співають всі " на напрузі " Україна " .

Відверто про те, чи легко дається їй нове амплуа, а також про гонорари та особисте життя Аліна розповіла в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна .

Ви стали членом журі конкурсу"Співають всі". Ви вже розумієте - будете добрим або злим поліцейським?

З мене швидше хороший поліцейський, тому що мені дуже важко когось образити. Завжди з теплом ставлюся до всіх людей і тому, я, звичайно ж, буду справедливою, але доброю.

Аліна Гросу в образі для зйомок (фото: пресс-служба)

Як вважаєте: у шоу-бізнесі легше пробитися хлопцеві або дівчині?

По-різному. Мені здається, справа не в полі учасника, а в харизмі, неординарності, своїй ексклюзивності і самобутності.

Якби ви зараз потрапили на подібний конкурс, з якою б піснею виступили?

Чесно кажучи, зараз би не потрапила на такий конкурс, тому що в моєму житті було занадто багато конкурсів, і я їх вже переросла. Як мені здається, коли артист знаходить себе і своє звучання, тоді просто несправедливо щодо інших учасників йти на конкурси.

Аліна Гросу пробує себе в новому амплуа (фото: пресс-служба)

Немає думки придивитися собі когось для продюсування?

Є така думка, мені була вона шалено цікава, і у мене є кілька проектів в голові, чого б я хотіла створити або дати світу. Це абсолютно не властиві для мене проекти.

Багато артистів скаржаться, що карантин зробив їх набагато біднішими. Що ви можете сказати з цього приводу?

Я не можу сказати, що я була багатою, щоб стати біднішою, тому я не скаржуся на карантин, якщо він допомагає людям не захворіти. Звичайно, зіткнулася з проблемами: не було концертів, але зате були кастинги в кіно, правда, онлайн. І я проходила і знімалася по завершенні локдауну. Чого не вистачало, так це концертів, але був блогінг, мобільний контент, кліпи, які збирають перегляди, це теж приносить копійку, тому зовсім без грошей я не залишилася.

Аліна з коханим (фото: instagram.com/alina_grosu)

Ви на вершині успіху. Над чим зараз працюєте?

Спасибі велике, мені здається, завжди є над чим рости, і я не відчуваю вершину. Мені є куди йти, і я туди йду. Зараз працюю над подоланням якихось власних перешкод, і ви говорите, що це є вершина. А як на мене, я бачу іншу мету, і я саме до неї прагну. В першу чергу, хочу бути не просто популярною, а й щоб мій народ мене любив.

Ваш гонорар за виступ за останні пару років змінився?

Безумовно, так як коли артист стає медійніше, коли у нього більше крутих пісень, коли якась пісня вистрілює, через ажіотаж і замовлення на концерти ціна збільшується. Це відбувається не спеціально, а закономірно - якщо є попит, то пропозиція стає трохи дорожче.

Другу половину літа співачка присвятить роботі (фото: instagram.com/alina_grosu)

Де проведете залишок літа?

На зйомках, в роботі, на концертах і на проекті "Співають всі".

Ваш коханий - актор за професією. Він зараз так само в Україні знімається?

Так, він переїхав за мною в Україну і вже працює не тільки як актор, але і як режисер. Він встиг тут відзняти серіал, причому хороший, якісний, з шикарною командою.