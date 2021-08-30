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"Люди не витримували": Фреймут здивувала заявою про стосунки з чоловіками і коханим

Автор: Styler

Ольга Фреймут не так часто ділиться відвертостями про сім'ю. Ведуча дуже дорожить особистим, хоч фото з чоловіком Володимиром Локотко і дітьми Златою, Валерієм і Євдокією завжди викликають розчулення у шанувальників. Незважаючи на те, що Ольга і її чоловік - люди з однієї сфери і навіть познайомилися на роботі (хот їх роман і закрутився після того, як ведуча пішла з каналу, де її коханий займав керівну посаду), ведуча воліє не працювати з ним разом.

В інтерв'ю для YouTube-проекту "Big Money" теледіва розповіла про відносини і правила в сім'ї.

"Я дуже довго йшла до цих стосунків, тому що люди не витримували, хоча все начебто було добре. Володя витриманий, але категоричний, стійкий. Він залишається при своїй думці, навіть якщо я намагаюся на нього вплинути", - описала чоловіка ведуча.

Пара виступає за свободу вибору і повагу особистого простору один одного. Тому Ольга і Володимир спокійно ставляться до ділових поїздок і відряджень партнера.

Ольга Фреймут вважає, що чоловік - головний у житті жінки (фото: instagram.com/freimutolia)

"Будь-які стосунки будуються на свободі. Якщо хтось когось силою тримає вдома, що б не поїхав у відрядження, бо може зрадити - це дурість. Я з тих жінок, які за свободу. Можна вийти, в когось закохатися і зрадити. Тому я його благословляю на його поїдки, а він мене – на мої", - пояснила Ольга.

Ведуча також висловилася про роль чоловіка в житті відомої жінки. Ольга переконана, що вибір партнера обумовлює якість життя і особистісне зростання або деградацію.

"Ми всі залежимо від того, з ким ми у стосунках. Якщо ти з якимось ідотом, вибачте, то ти сама станеш такою. Якщо ти з тим, до кого можна навшпиньки дотягнутися, ти сама собі будеш цікава. Роль чоловіка - головна в житті жінки", - вважає ведуча.

льга розповіла про основи стосунків у сім'ї

Фреймут зазначила, що їй близька азіатська філософія, де жінка у себе на першому місці, потім йде чоловік і відносини з ним, потім друзі і вже потім – діти. "Спочатку для мене це було дико, але потім я зрозуміла, що це моє. Тому що чоловік поруч – це дуже важливо", - вважає Ольга.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про заробітки Ольги Фреймут в Instagram.

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Ольга Фреймут