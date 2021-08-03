RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У маленькому чорному бікіні: Кім Кардашьян показала, як стати зіркою пляжу

Автор: RBC.UA

Кім Кардашьян обожнює світські виходи, але не менше - пляжні. Зірка намагається продумувати свої луки до дрібниць.

І судячи по останньому, в моді лаконічність, простота і сексуальність.

40-річна Кім позує в крихітному чорному бікіні. Класичний варіант цього вічно модного купальника із зав'язками з боків належить авторству самої бізнесвумен - це новинка бренду Skims.

Знаменитість зібрала волосся в низький пучок і повністю відмовилася від аксесуарів. Макіяж вона виконала в натуральних відтінках, з акцентом на очі і брови. Вийшло лаконічно, ненав'язливо і мегасексуально. У такому образі можна легко і просто стати королевою пляжу. Надихаємося!

Кім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники оцінили не тільки морський аутфіт, але і фігуру зірки. Кім, яка славиться своїми формами в поєднанні з тонкою талією і стрункими ногами, все так само гарна.

Раніше Кім продемонструвала ще один тренд - "невидиме" бікіні. Його обожнюють всі сестри Кардашьян-Дженнер.

Читайте LITE в Google News
плаваниефигураКім Кардашян