У маленькому чорному бікіні: Кім Кардашьян показала, як стати зіркою пляжу

40-річна Кім позує в крихітному чорному бікіні. Класичний варіант цього вічно модного купальника із зав'язками з боків належить авторству самої бізнесвумен - це новинка бренду Skims.

Знаменитість зібрала волосся в низький пучок і повністю відмовилася від аксесуарів. Макіяж вона виконала в натуральних відтінках, з акцентом на очі і брови. Вийшло лаконічно, ненав'язливо і мегасексуально. У такому образі можна легко і просто стати королевою пляжу. Надихаємося!

Кім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники оцінили не тільки морський аутфіт, але і фігуру зірки. Кім, яка славиться своїми формами в поєднанні з тонкою талією і стрункими ногами, все так само гарна.