Малік і Хадід розлучилися після того, як Зейн побив маму коханої

"Я категорично заперечую нанесення ударів Іоланді Хадід, - написав Зейн Малік в соціальних мережах. - Заради дочки я відмовляюся повідомляти будь-які подробиці".

У своїй заяві Малік висловив надію, що Іоланда "перегляне свої помилкові звинувачення і перейде до вирішення цих сімейних проблем в приватному порядку". Потім музикант пролив світло на те, що призвело до передбачуваного інциденту між ним і мамою нареченої.

Зейн Малік (фото: instagram.com/zayn)

"Як ви всі знаєте, я приватна особа, і я дуже хочу створити безпечне і відокремлене місце для моєї дочки, щоб вона росла. Місце, де особисті сімейні справи не викидаються на світову арену... Прагнучи захистити цей простір для неї, я погодився не заперечувати претензії, що випливають зі сварки, яку я мав із членом сім'ї мого партнера, який увійшов в наш будинок, коли мого партнера не було кілька тижнів тому".

Іоланда Хадід з онукою (фото: instagram.com/yolanda.hadid)

Малік також поділився своїм розчаруванням тим, що його очевидні проблеми з сім'єю Джіджі були оприлюднені: "Це було і повинно залишатися особистою справою, але, схоже, на даний момент існує розбіжність, і, незважаючи на мої зусилля по відновленню мирного сімейного середовища, це просочилося в пресу.

На тлі скандалу відносини Джіджі і Зейна розладналися. Як повідомляє інсайдер, закохані батьки більше не разом. Пріоритетом для моделі є турбота безпеку свою і 13-місячної дочки Маліка, незважаючи на розбіжності в сім'ї.

Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

"Вони зараз не разом. Тим не менш, вони обидва хороші батьки, - розповів виданню друг сім'ї. - Вони відмінні партнери. Іоланда, звичайно, дуже захищає Джіджі. Вона хоче найкращого для своєї дочки і внучки".