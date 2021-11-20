MamaRika топлес похвалилася фігурою після пологів: "а чоловік дозволив?"

Українська співачка MamaRika, яка на початку серпня стала мамою, поділилася з шанувальниками відвертим фото. Артистка дуже швидко після пологів змогла повернути колишні форми і вирішила це продемонструвати.
Знімок топлес в одних лише трусиках вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Анастасія Кочетова позувала біля дзеркала, прикриваючи оголені груди руками. Волосся вона зібрала в пучок, не стала наносити макіяж і мило підперла губи пальчиком.
При цьому 32-річна виконавиця може похвалитися пружним животом, тонкою талією і пишним бюстом.
"Традиційне п'ятничне фото на тлі пеленатора #тижматьтвоюмать", - написала MamaRika.
MamaRika показала фігуру після пологів на пікантному знімку (фото: instagram.com/mamarika_official)
Підписники співачки прийшли в захват і засипали її компліментами. Багато дивуються, як їй вдалося так швидко прийти у форму після пологів і позбутися від живота, а інші жартома цікавляться, чи схвалив її чоловік подібні фото.
Нагадаємо, раніше MamaRika незвичайним способом розсекретила ім'я маленького сина.