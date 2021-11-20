MamaRika топлес похвалилася фігурою після пологів: "а чоловік дозволив?"

Анастасія Кочетова позувала біля дзеркала, прикриваючи оголені груди руками. Волосся вона зібрала в пучок, не стала наносити макіяж і мило підперла губи пальчиком.

При цьому 32-річна виконавиця може похвалитися пружним животом, тонкою талією і пишним бюстом.

"Традиційне п'ятничне фото на тлі пеленатора #тижматьтвоюмать", - написала MamaRika.

MamaRika показала фігуру після пологів на пікантному знімку (фото: instagram.com/mamarika_official)

Підписники співачки прийшли в захват і засипали її компліментами. Багато дивуються, як їй вдалося так швидко прийти у форму після пологів і позбутися від живота, а інші жартома цікавляться, чи схвалив її чоловік подібні фото.