Маша Єфросиніна розсекретила свою вагу і зробила зізнання про пластику

Маша Єфросиніна вражає шанувальників стрункість і квітучим зовнішнім виглядом. Багато з них знаю її непросту історію схуднення, а також знайомі зі здоровим способом життя, який веде зірка. Сама ж теледіва періодично коментує в Instagram чутки про себе і розповідає правду про перевтілення і б'юті-експерименти. Так, за чутками, 41–річна Маша не раз вдавалася до пластичних операцій, щоб виглядати молодше. Так це вона розповіла на новому відео в своєму акаунті.

Ведуча вирішила торкнутися найбільш частих питаннь про себе і розповісти про детокс, харчуванні і загальне оздоровлення та омолоджування організму.

"Я перестала сидіти на дієтах у 2008 році, коли вперше потрапила в клініку на...детокс! І там у мене повністю перевернулося свідомість щодо способу життя і щодо свого харчового поведінки! З тих пір я раз на рік обов'язково проходжу детокс програму під наглядом фахівців у різних клініках Європи", - зізналася ведуча.

Ведучу дратують чутки про те, що вона вдавалася до радикальних методів омолодження, хоча Маша запевняє, що коли-то погодиться на пластику.

"Чесно, коли я почну бути схожою на топінамбур, який забули в овочевому магазині в 1979 році, і знайшли через 100 років, ось тоді я піду і зроблю операцію. Але є два важливих моменти. Перший: я дуже боюся, особливо на обличчі. Перед нами гігантська кількість прикладів невдалої пластики. Другий: чим раніше ти починаєш стежити за своїм здоров'ям, тим більше відтягується необхідність щось з собою робити", - вважає теледіва.

Маша Єфросиніна боїться пластичних операцій (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша переконана, що ЗСЖ може відстрочити старіння, а правильний догляд за собою – забезпечити квітучий зовнішній вигляд надовго. "Я намагаюся добре харчуватися, займаюся спортом, але стрес компенсує мені все", - пожалілася зірка.

Також вона розсекретила свій зріст і поточну вага – 180 см і 63,7 кг.

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна в прозорій мереживній сукні показала як вміє веселитися.

До речі, Маша Єфросиніна розповіла, у якому образі чоловік Тимур Хромаєв вважає її найбільш сексуальною.