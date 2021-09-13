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Мрія Еллерта: Мішина розбурхала мережу спекотними фото в купальнику

Автор: Марина Настевич

Українська актриса, головна героїня першого сезону реаліті "Холостячка" Ксенія Мішина порадувала шанувальників гарячими кадрами. Вона оголосила про закриття літнього сезону, позасмагавши наостанок на яхті.

Відповідні фото знаменитість опублікувала у своєму Instagram.

Ксенія ніжиться на сонці в злитому купальнику чорного кольору. Вона лежить на величезній сітці-гамаку, красиво витягнувши довгі ніжки і задоволено посміхаючись.

"Закриваємо сезон! Прекрасне літо, дякую тобі, не прощаємося", - підписала кадри Мішина.

Ксенія Мішина похвалилася розкішною фігурою в купальнику (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Публікація тут же набрала тисячі лайків і безліч захоплених коментарів. А деякі підписники помітили, що у актриси нібито округлився животик і тут же запідозрили її у вагітності - звичайно ж, від колишнього коханого Олександра Еллерта! До слова, нещодавно екс-пару помітили разом в аеропорту, а після на весіллі спільних друзів, де Ксенія навіть зловила букет нареченої.

У коментарях фоловери відважують зірці компліменти і цікавляться змінами у фігурі.

  • Вааай, яка красива
  • Просто божественна богиня
  • Щось давно Сашу не видно
  • Ксюша, дуже красиво, але животик себе проявляє! Мрія Еллерта, буде народження нового! З любов'ю і повагою вітаю!
  • Неймовірно приваблива дівчина
  • Закоханий в ці ніжки
  • Дуже гарна
  • Як ці ноги в кадр помістилися
  • Попалася русалочка в тенета...
  • Яка гарна жінка! Я захоплена вами, Ксенія, крім неземної краси ви ще й дуже талановиті
  • А де Еллерт? Все ж знають, що ви разом

Нагадаємо, про возз'єднання Ксенії та Олександра різко заговорили після того, як Еллерт оригінально привітав кохану з річницею відносин.

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Ксения Мишина