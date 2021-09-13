Мечта Эллерта: Мишина взбудоражила сеть жаркими фото в купальнике

Ксения нежится на солнце в слитном купальнике черного цвета. Она лежит на огромной сетке-гамаке, красиво вытянув длинные ножки и довольно улыбаясь.

"Закрываем сезон! Прекрасное лето, спасибо тебе, не прощаемся", – подписала кадры Мишина.

Ксения Мишина похвасталась роскошной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Публикация тут же набрала тысячи лайков и множество восторженных комментариев. А некоторые подписчики заметили, что у актрисы будто бы округлился животик и тут же заподозрили ее в беременности - конечно же, от бывшего возлюбленного Александра Эллерта! К слову, недавно экс-пару заметили вместе в аэропорту, а после на свадьбе общих друзей, где Ксения даже поймала букет невесты.

В комментариях фолловеры отвешивают звезде комплименты и интересуются изменениями в фигуре.