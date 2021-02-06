Місце майбутнього: Влад Яма з дружиною і сином в США відравилися освоювати космос

Влад Яма з дружиною і сином продовжує вивчати пам'ятки Флориди, адже зіркова сім'я вирушила в США. В Америці хореограф навіть задумлся про переїзд і зміні спеціалізації, а підштовхуло його до цього відвідування місцевої ферми. Втім, пригоди невгамовного веселого сімейства тривають, а їх черговим об'єктом цікавості став космічний центр Кеннеді.

Фото з екскурсії суддя "Танців з зірками" та його дружина Ліліана розмістили в Instagram. Видно, що подружжя і їх синочок Леон тепло одягнені. Вони позують на вході в Центр поруч з емблемою НАСА.

"Місце сили, відкриттів і майбутнього... " - заінтригував Влад.

Влад з Ліліаною і Леоном відвідали космічний центр Кеннеді (фото: instagram.com/vladyama_official)

Його дружина була більш балакучий і розповіла, де побуала зіркова сім'я і що їх найбільше вразило. Вона опублікувала докладний фотозвіт. На знімках теппло одягнені Влад, Ліліана і Леон відображені на фоні ракет і в компанії астронавта в повній амуніції.

"Наша точка місцезнаходження - космічний центр імені Джона Фіцджеральда Кеннеді. Це комплекс споруд для запуску космічних апаратів та управління польотами (космодром), що належить НАСА і знаходиться на мисі Канаверал. Здорово, що на території є парк розваг, де туристів повністю занурюють в атмосферу. Ще зі школи обожнювала астрономію. І донині тема космосу мене зачаровує", - зізналася дружина судді "Танців з зірками".

Дружина Влада Ями поділилася атмосферними "космічними" кадрами (фото: instagram.com/lilliya_yama)

Також Влад сім'єю встиг відвідати Леголенд – в парку розваг цікаво було не тільки Леону, але і його батькам, які також змогли з головою зануритися в дитинство і покататися на місцевих унікальних атракціонах.

Ліліана показала насичений сімейний день з чоловіком і сином (фото: instagram.com/lilliya_yama)

Нагадаємо, що раніше Влад Яма з родиною побував у заповіднику і розповів, як занурився в атмосферу джунглів посеред Майамі.