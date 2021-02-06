Место будущего: Влад Яма с женой и сыном в США отправились осваивать космос

Влад Яма с женой и сыном продолжает изучать достопримечательности Флориды, ведь звездная семья отправилась в США. В Америке хореограф даже задумлся о переезде и смене специализации, а подтолкнуло его к этому посещение местной фермы. Впрочем, приключения неугомонного веселого семейства продолжаются, а их очередным объектом интереса стал космический центр Кеннеди.

Фото с экскурсии судья "Танцев со звездами" и его жена Лилиана разместили в Instagram. Видно, что супруги и их сыночек Леон тепло одеты. Они позируют на входе в Центр рядом с эмблемой НАСА.

"Место силы, открытий и будущего", - заинтриговал Влад.

Влад с Лилианой и Леоном посетили космический центр Кеннеди (фото: instagram.com/vladyama_official)

Его жена была более словоохотливой и рассказала, где побывала звездная семья и что их поразило больше всего. Она опубликовала подробный фотоотчет. На снимках теппло одеты Влад, Лилиана и любопытный Леон запечатлены на фоне ракет и в компании астронавта в полной амуниции.

"Наша точка местонахождения - космический центр имени Джона Фицджеральда Кеннеди. Это комплекс сооружений для запуска космических аппаратов и управления полетами (космодром), принадлежащий НАСА и находящийся на мысе Канаверал. Здорово, что на территории есть парк развлечений, где туристов полностью погружают в атмосферу. Еще со школы обожала астрономию. И по сей день тема космоса меня завораживает", - призналась супруга судьи "Танцев со звездами".

Жена Влада Ямы поделилась атмосферными "космическими" кадрами (фото: instagram.com/lilliya_yama)

Также Влад семьей успел посетить Леголенд – в парке развлечений интересно было не только Леону, но и его родителям, которые также смогли с головой окунуться в детство и покататься на местных уникальных аттракционах.

Лилиана показала насыщенный семейный день с мужем и сыном (фото: instagram.com/lilliya_yama)

Напомним, что ранее Влад Яма с семьей побывал в заповеднике и рассказал, как окунулся в атмосферу джунглей посреди Майами.