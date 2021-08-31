У мікробікіні та атласному корсеті: Леся Нікітюк спокусила калейдоскопом літніх образів

Леся показала своє літо в картинках - калейдоскоп з ефектних фото вийшов барвистим і ностальгічним. Деякі з літніх образів зірка вже демонструвала, а якісь її підписники бачили вперше. Втім, у всіх луках Леді Ле виглядала привабливо і спокусливо.

Леся Нікітюк провела стильне і насичене літо (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Тут Леся позує у відвертому бікіна кольору фуксії, що дозволяє підкреслити всі її принади, на іншому фото - в мереживному пікантному міні і корсетному декоративному оливковому ліфі вибирає фрукти, а потім показує шанувальникам як в шовковому вбранні небесно-блакитного відтінку розсікає на яхті.

Білий топ і трендові шорти з дрібним лавандовим принтом, фруктовий пікнік з квітами на березі моря, де Леді Ле позує вже в чорному купальнику і крислатому капелюсі і її моряцький total white лук в міні на яхті в Києві – це все яскравий калейдоскоп незабутніх подій літа 2021 Лесі.

Леся Нікітюк похвалилася своїми літніми образами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ось і літо пройшло", – з сумом констатувала ведуча.

Шанувальники розщедрилися на компліменти для Лесі і запевнили її, що і в інших сезонах є своя принадність.