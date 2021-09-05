У мікротопі і шкіряних шортиках: Настя Каменських заговорила про насолоду
Настя Каменських радує шанувальників не тільки своєю творчістю, а й мотивує їх, ділячись особистим досвідом і філософією життя. У минулому році співачка навіть встигла провести 21-денний марафон, націлений на трансформацію життя і способу мислення, який навчив упорядкувати думки, тіло і оздоровитися ментально. Вона регулярно розповідає шанувальникам, що дозволяє їй надихати, творити і наповнюватися енергією. А підтвердженням того, що позитивне мислення дає свої плоди є квітучий вигляд зірки і її життєвий настрій.
Так, в Instagram вона розмістила серю ефектних кадрів і залишила для шанувальників надихаюче послання.
Зірка позує в білосніжному зручному мікротопі, на верх вона накинула чорну атласну сорочку-оверсайз і обрала шкіряні шорти з високою посадкою на резнці. Біла маленька стильна сумочка-трапеція через плече стала відмінним доповненням до образу артистки. Настя зробила ефект вологих локонів на волоссі і віддала перевагу природному макіяжу.
Настя Каменських показала розслаблений образ (фото: instagram.com/kamenskux)
Судячи з усього, знімок був зроблений під час відпочинку співачки з сім'єю в Хорватії.
"Бути в моменті і відчувати життя кожною клітинкою", - залишили мотивуючий і надихаючий підпис зірка.
Шанувальник поспішили запевнити Настю в її привабливості і скупати в компліментах.
- Крута
- Шикарна
- Красива
- Розумниця і красуня
- Чудово виглядаєш
- Чарівна
- Настя, як завжди, чудова, приклад для наслідування
- Настя, ви вогонь
- Боже, яка приголомшлива жінка
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася серією ефектних "банних" фото.