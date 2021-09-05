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У мікротопі і шкіряних шортиках: Настя Каменських заговорила про насолоду

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Неділя 05 вересня 2021 15:42
У мікротопі і шкіряних шортиках: Настя Каменських заговорила про насолоду Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменських радує шанувальників не тільки своєю творчістю, а й мотивує їх, ділячись особистим досвідом і філософією життя. У минулому році співачка навіть встигла провести 21-денний марафон, націлений на трансформацію життя і способу мислення, який навчив упорядкувати думки, тіло і оздоровитися ментально. Вона регулярно розповідає шанувальникам, що дозволяє їй надихати, творити і наповнюватися енергією. А підтвердженням того, що позитивне мислення дає свої плоди є квітучий вигляд зірки і її життєвий настрій.

Так, в Instagram вона розмістила серю ефектних кадрів і залишила для шанувальників надихаюче послання.

Зірка позує в білосніжному зручному мікротопі, на верх вона накинула чорну атласну сорочку-оверсайз і обрала шкіряні шорти з високою посадкою на резнці. Біла маленька стильна сумочка-трапеція через плече стала відмінним доповненням до образу артистки. Настя зробила ефект вологих локонів на волоссі і віддала перевагу природному макіяжу.

У мікротопі і шкіряних шортиках: Настя Каменських заговорила про насолоду

Настя Каменських показала розслаблений образ (фото: instagram.com/kamenskux)

Судячи з усього, знімок був зроблений під час відпочинку співачки з сім'єю в Хорватії.

"Бути в моменті і відчувати життя кожною клітинкою", - залишили мотивуючий і надихаючий підпис зірка.

Шанувальник поспішили запевнити Настю в її привабливості і скупати в компліментах.

  • Крута
  • Шикарна
  • Красива
  • Розумниця і красуня
  • Чудово виглядаєш
  • Чарівна
  • Настя, як завжди, чудова, приклад для наслідування
  • Настя, ви вогонь
  • Боже, яка приголомшлива жінка

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася серією ефектних "банних" фото.

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Настя Каменських
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