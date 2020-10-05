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Милота зашкалює: Кім Кардашян зачарувала фото однорічного сина, який став копією папи

Автор: Lite

Зірка не втрималася від милих фото

Кім Кардашьян виклала в мережу нові фото молодшого сина Псалма, якому в травні виповнився лише рік. Але, схоже, малюк вже встиг зарекомендувати себе як справжній любитель сонця і моря. А ще – підростаюча зірка мережі. Він сидить на тлі екзотичного пейзажу в яскраво-помаранчевих плавках. І хоча дитина дивиться в камеру досить серйозно, він просто підірвав мережу своїм чарівним видом і харизмою.

Псалм помітно підріс (фото: instagram.com/kimkardashian)

Першою висловилася Кім, яка написала: "О боже, це личко". "Так мило", "Що за ангел", "Що за милашка", "Він такий гарненький", "Він копія тата", – приєдналися численні фолловери до спокусливої знаменитості, яка в кінці року відзначить 40-річчя.

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Нагадаємо, молодшого сина Кардашьян та її чоловікові виносила сурогатна мати. Чикаго також з'явилася на світ з допомогою цього методу. А двох старших дітей Кім народила сама.

Каньє Уест і Кім Крадашьян зі старшими дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Раніше Кім також порадувала сімейним фото, на якому позує, крім неї, Каньє Уест, Норт і Сейнт. Всі члени знаменитої династії випромінюють щастя і позитив. Як видно, Кім хотіла показати фанатам, що чутки про конфлікти та чвари в її будинку перебільшені.

Також ми писали, що молодша сестра Кім – Кайлі Дженнер – зробила на днях зворушливий сімейний пост з дочкою Стормі. На відео вона показала, як малятко піклується про свою маму.

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