Вероніка Дідусенко боротиметься за права жінок зі світовими конкурсами краси

Вероніка зустрілася з журналістами і розповіла про те, що вона подала позов до суду на конкурс "Міс Україна", як ліцензіата світового конкурсу краси "Miss World". Основні вимоги, що пред'являються в позовній заяві - це визнання протиправним дискваліфікацію Дідусенко і відновлення статусу "Міс Україна".

Вероніка Дідусенко зі свохм юристом (фото: Master Management 360)

У 2018 році Вероніка розпочала міжнародну кампанію #RightToBeAMother і на світовому рівні бореться з дискримінацією прав матерів. Дідусенко отримала широку підтримку глобальних медіа - більше тисячі публікацій у всьому світі.

"Невже в 21-му столітті материнство може бути перешкодою для особистого і професійного зростання в будь-якій сфері: науці, політиці, бізнесі, шоу-бізнесі?!

Я була вражена, коли в чотирьох провідних конкурсах краси я зіткнулася з шокуючим прикладом дискримінаційних обмежень, які відповідають поглядам на роль жінки в суспільстві в середині минулого століття. Уявіть собі, до участі в конкурсах краси досі не допускаються юні матері, дівчата, які втратили своїх дітей, жертви згвалтувань, які все-таки вирішили народити дитину, жінки, які перебувають у шлюбі, і вдови. Слід зазначити, що не скрізь на нашій планеті шлюби є добровільними.

Мій позов не про корону конкурсу краси, а про права матерів! Мій позов створить прецедент для національних конкурсів краси інших країн, які будуть відправляти своїх учасників на отримання статусу Міс Світу! Я вважаю, що це унікальний шанс для України. Набагато більш почесний, ніж корона переможниці конкурсу краси. Хочу закликати всіх нас першими стати на захист прав матерів", - розповіла Вероніка Дідусенко у своїй промові на конференції.

На прес-конференції побували хореограф, танцівниця і мати двох дітей - Ілона Гвоздьова, а також успішна вікова модель, мати і бабуся - Наталія Кара (фото: Master Management 360)

На думку старшого юриста компанії "Астерс" Юрія Некляєва, який представляє інтереси Вероніки Дідусенко в суді, в Конституції прямо передбачено, що в Україні заборонені будь-які форми дискримінації! Це означає, що негласне правило "Міс Україна" і "Міс Світу", яке було придумано 70 років тому, суперечить основному закону держави і сучасним реаліям життя.

"Позов до "Міс Україна" вже подано до суду. Дану справу Вероніки Дідусенко розглядатиме Печерський районний суд міста Києва. Зараз позовна заява знаходиться на розгляді суду, після чого відкривається провадження у справі і буде призначена дата судового розгляду", - розповів представник компанії "Астерс".

Вероніка Дідусенко має намір відстояти права матерів (фото: Master Management 360)

Також Вероніка зазначила цікавий факт, що на офіційних сайтах світових конкурсів краси "Miss World", "Miss Earth", "Miss International" і "Miss Universe" не вказано, що учасниця конкурсу не повинна мати дитину або бути одружена на момент участі в конкурсі.