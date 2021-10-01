Модна матуся: Емілі Ратаковскі в стильному вбранні вирушила на прогулянку з сином

Емілі Ратаковскі обожнює стильні вбрання, і якщо немає ніяких світських раутів, готова їх демонструвати на вулицях. Зірка намагається зробити образи спокусливими і незвичайними, а тому завжди привертає увагу папараці.

Молода мама вирішила показати пару своїх луків шанувальникам. Перший з них склали білий комбінезон з вирізом на спині, а також чоботи-козаки на танкетці. Через плече у неї висіла сумочка на тонкому ремінці.

Для другого аутфіта Ратаковскі вибрала один з найбільш трендових піджаків вільного крою коричневого кольору. Малюка вона вбрала в білий джемпер з зеленими візерунками, а також бейсболку, яка закривала личко сина від надмірно цікавих. Емілі поки що не показала обличчя хлопчика і, як видно, буде його приховувати, поки дитина не підросте.

Емілі Ратаковскі з сином (фото: instagram.com/emrata)