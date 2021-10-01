Модна матуся: Емілі Ратаковскі в стильному вбранні вирушила на прогулянку з сином

Емілі Ратаковскі повернулася до активної роботи - нещодавно 30-річна бізнесвумен стала зіркою показу Versace. Але навіть не на подіумі вона намагається виглядати модно і стильно.
Нові фото зі своїх прогулянок з сином вона показала у сторіз мережі Instagram.
Емілі Ратаковскі обожнює стильні вбрання, і якщо немає ніяких світських раутів, готова їх демонструвати на вулицях. Зірка намагається зробити образи спокусливими і незвичайними, а тому завжди привертає увагу папараці.
Молода мама вирішила показати пару своїх луків шанувальникам. Перший з них склали білий комбінезон з вирізом на спині, а також чоботи-козаки на танкетці. Через плече у неї висіла сумочка на тонкому ремінці.
Для другого аутфіта Ратаковскі вибрала один з найбільш трендових піджаків вільного крою коричневого кольору. Малюка вона вбрала в білий джемпер з зеленими візерунками, а також бейсболку, яка закривала личко сина від надмірно цікавих. Емілі поки що не показала обличчя хлопчика і, як видно, буде його приховувати, поки дитина не підросте.
Раніше Емілі Ратаковскі блищала на Met Gala 2021 у розкішному червоному платті.