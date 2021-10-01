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Модная мамочка: Эмили Ратаковски в стильном наряде отправилась на прогулку с сыном

Автор: RBC.UA

Эмили Ратаковски вернулась к активной работе - недавно 30-летняя бизнесвумен стала звездой показа Versace. Но даже не на подиуме она старается выглядеть модно и стильно.

Новые фото со своих прогулок с сыном она показала в сториз сети Instagram.

Эмили Ратаковски обожает стильные наряды, и если нет никаких светских раутов, готова их демонстрировать на улицах. Звезда старается сделать образы соблазнительными и необычными, а потому всегда привлекает внимание папарацци.

Молодая мама решила показать пару своих нарядов поклонникам. Первый из них составили белый комбинезон с вырезом на спине, а также сапоги-казаки на танкетке. Через плечо у нее висела сумочка на тонком ремешке.

Для второго аутфита Ратаковски выбрала один их самых трендовых пиджаков свободного кроя коричневого цвета. Малыша она нарядила в белый джемпер с зелеными узорами, а также бейсболку, которая закрывала личико сына от чрезмерно любопытных. Эмили пока что не показала лицо мальчика и, по всей видимости, будет его скрывать, пока ребенок не подрастет.

Эмили Ратаковски с сыном (фото: instagram.com/emrata)

Ранее Эмили Ратаковски блистала на Met Gala 2021 в роскошном алом платье.

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