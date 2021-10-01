Модная мамочка: Эмили Ратаковски в стильном наряде отправилась на прогулку с сыном

Эмили Ратаковски вернулась к активной работе - недавно 30-летняя бизнесвумен стала звездой показа Versace. Но даже не на подиуме она старается выглядеть модно и стильно.
Новые фото со своих прогулок с сыном она показала в сториз сети Instagram.
Эмили Ратаковски обожает стильные наряды, и если нет никаких светских раутов, готова их демонстрировать на улицах. Звезда старается сделать образы соблазнительными и необычными, а потому всегда привлекает внимание папарацци.
Молодая мама решила показать пару своих нарядов поклонникам. Первый из них составили белый комбинезон с вырезом на спине, а также сапоги-казаки на танкетке. Через плечо у нее висела сумочка на тонком ремешке.
Для второго аутфита Ратаковски выбрала один их самых трендовых пиджаков свободного кроя коричневого цвета. Малыша она нарядила в белый джемпер с зелеными узорами, а также бейсболку, которая закрывала личико сына от чрезмерно любопытных. Эмили пока что не показала лицо мальчика и, по всей видимости, будет его скрывать, пока ребенок не подрастет.
Ранее Эмили Ратаковски блистала на Met Gala 2021 в роскошном алом платье.