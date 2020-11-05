Не міг дивитися на себе в дзеркало: Олег Винник зробив гучну заяву

Олег Винник кардинально схуд після перенесеного коронавірусу. Співак розповів, як себе почуває і чим планує зайнятися в майбутньому.

Підступна хвороба змусила виконавця завчасно зійти з дистанції "Танців з зірками". Він в інтерв'ю журналу "Viva!" розповів, чи планує повернутися на паркет в наступному сезоні.

Артист зізнався, що виграш на проекті ніколи не був його метою. Він прийшов на "Танці", щоб проявити себе в новому амплуа, але потім у нього з'явилися амбіції на шоу.

"Але на шляху можуть виникати непередбачені речі, наприклад, коронавірус. І це ніяка не відмазка, а гірка правда. Чесно кажучи, коли я захворів, то нудьгував по паркету. Зрозумів, як круто, що зі мною трапилася така історія. Спочатку, під час перших тренувань, довелося понервувати, тому що танці - це шок для тіла і мозку, не все відразу виходить. Але настав момент, коли на репетиціях я почав кайфувати і навіть час від часу дивитися на своє відображення в дзеркалі - дуже довго я цього робити не міг", - згадує артист.

Також він додав, що відчуває себе здоровим. Але не до кінця відновилася здатність відчувати запахи і смак їжі. Крім того, змінилося тіло.

"Виникли почуття, яких раніше не було. Наприклад, я почав по-іншому відчувати своє тіло. М'язи стали набагато легше. За час участі в "Танцях з зірками" і в період хвороби в сукупності я втратив 10 кілограмів", - зазначив Олег Винник.

Нагадаємо, що Олег Винник та Олена Шоптенко покинули проект після шостого ефіру. Вони пропустили два випуски, та згідно з правилами шоу повинні були піти. Тим не менш учасники проекту просили організаторів порушити правило і повернути Вінника на паркет. Повернутися йому дозволили, але співак відмовився.

Нагадаємо, що на проекті "Танці з зірками" залишилося всього п'ять пар. Під час останнього, 10 ефіру, шоу залишили Ольга Фреймут та Ілля Падзина. Їхній виліт, до речі, викликав чималий скандал.