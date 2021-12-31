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Такі молоденькі! Сумська зачарувала романтикою з чоловіком на фото 25-річної давності в Новий Рік

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П'ятниця 31 грудня 2021 13:50
Такі молоденькі! Сумська зачарувала романтикою з чоловіком на фото 25-річної давності в Новий Рік Ольга Сумська з чоловіком (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Styler

Ольга Сумська - активний користувач соцмереж. Актриса із задоволенням спілкується з шанувальниками і балує іх фото з особистого архіву. Так, нещодавно вона показала себе 19-річну, чим викликала шквал захоплення.

У новорічні свято прийшла черга і теплих кадрів з сім'єю -знімками з альбому актриса поділилася в Instagram .

Ольга показала архівні чорно-білі фото з другим чоловіком Віталієм Борсиюком.

На знімках зображений сам молодий актор на руках з дочкою актриси від першого шлюбу з Євгеном Паперним, Антоніною, а також зі своєю мамою і свекрухою сумської, Ліною Петрівною. Зірка поділилася теплими спогадами про той прекрасний період життя.

Такі молоденькі! Сумська зачарувала романтикою з чоловіком на фото 25-річної давності в Новий Рік

Такі молоденькі! Сумська зачарувала романтикою з чоловіком на фото 25-річної давності в Новий Рік

Такі молоденькі! Сумська зачарувала романтикою з чоловіком на фото 25-річної давності в Новий Рік

Такі молоденькі! Сумська зачарувала романтикою з чоловіком на фото 25-річної давності в Новий Рік

Ольга показала архівні фото з рідними людьми (фото: instagram.com/olgasumska)

А одному з кадрів молоді та щасливі Ольга та Віталій цілуються, на іншому – чоловік тримає на плечах доньку коханої, а також позує за фортепіано.

"Наш з Віталієм Новий рік 25років тому ... Приємно згадувати...Стіл накритий мамою Віталіка, Ліною Петрівною ... Яка ж була хазяйка! Я багато чому у свекрушки навчилась...Щасливі роки..На фото - Віталік з манюньою Тонечкою...Обожнюю ці світлини", - написала Ольга.

Її підписникам дуже сподобалися фото з сімейного архіву акторської сім'ї, про що вони повідомили в коментарях.

  • Дуже схожі
  • Олечка, ви такі сонячні
  • Які гарні та щасливі фото
  • Скільки радості! І очі ваші світяться однаково!
  • Шалені
  • Молодість прекрасна!
  • Які ви класні
  • Ольга, ви красуня! Що тоді, що зараз
  • Милуюся Вами і всією сім'єю!

До слова, Ольга не боїться експериментів і перевтілень і вміє дивувати шанувальників.

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Ольга Сумська
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