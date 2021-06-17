Морська богиня: Кім Кардашьян підкреслила всі достоїнства фігури розкішною сукнею

Кім Кардашьян не може і дня прожити без розкішного вбрання. Багато з образів стилісти створюють їй для зйомок, інші - для повсякденного життя.
Але всі луки Кім демонструє у своєму блозі, вже привчивши фоловерів до модного контенту.
Новий аутфіт Кардашьян склали довге біле плаття без рукавів, що облягає фігуру по всій довжині. І ідеальне доповнення до нього - босоніжки з прозорого матеріалу на високих підборах, а також сріблясте кольє, кільця з великими каменями і масивні браслети. У такому вигляді Кім нагадала шанувальникам "морську богиню" і просто "королеву". Багато з них відзначили, що з типом фігури "пісочний годинник" кращого вбрання не придумаєш.
До слова, Кім також показала новий манікюр, який їй запропонував її майстер. Так, на відміну від своєї молодшої сестри Кайлі Дженнер, яка обожнює експерименти з формою і текстурою, Кім вірна глянцевій класиці. Правда, сама знаменитість підкреслила, що тепер носить більш довгі нігті. Колір вона вибрала життєрадісний і літній - фісташково-зелений.
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