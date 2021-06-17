Морская богиня: Ким Кардашьян подчеркнула все достоинства фигуры роскошным платьем

Новый аутфит Кардашьян составили длинное белое платье без рукавов, облегающее фигуру по всей длине. И идеальное дополнение к нему - босоножки из прозрачного материала на высоких каблуках, а также серебристое колье, кольца с крупными камнями и массивные браслеты. В таком виде Ким напомнила поклонникам "морскую богиню" и просто "королеву". Многие отметили, что с типом фигуры "песочные часы" лучшего наряда не придумаешь.

Ким Кардашьян в образе морской богини (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, Ким также показала новый маникюр, который ей предложил ее мастер. Так, в отличие от своей младшей сестры Кайли Дженнер, которая обожает эксперименты с формой и текстурой, Ким верна глянцевой классике. Правда, сама знаменитость подчеркнула, что теперь носит более длинные ногти. Цвет она выбрала жизнерадостный и летний - фисташково-зеленый.