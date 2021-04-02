Моя головна гордість: MONATIK з дружиною і синами прикрасив обкладинку глянцю

На знімку сімейство сидить в обнімку на дивані, при цьому всі вони одягнені в схожі класичні брючні костюми чорного кольору.

MONATIK підкорив сімейним фото з дружиною та синами (фото: instagram.com/monatik_official)

У підпису артист пояснив, чому вирішив перестати приховувати обличчя своїх дітей.

"Настав час Дані і Платоші показати свої обличчя. Це повинно було статися. Я ділюся своїми досягненнями, невдачами, перемогами, творчістю публічно. Але головне досягнення - це вони. Діти - моя головна гордість і, безумовно, найкраще, що сталося зі мною в житті", - зазначив Дмитро.

Зоряний тато додав, що синам пора вчитися розуміти, що таке публічність в мережі.

"Сьогодні, коли вони подорослішали, потрібно починати усвідомлювати, що таке інтернет, публічність, що публічний абсолютно кожен, хто одного разу зареєструвався в соціальних мережах, що Інтернет пам'ятає все, твоє кожне слово і дію. Що багатьом можна не подобатися і навпаки, але важливо чітко відчувати різницю акаунта і особистості, людини і користувача, коментаря написаного і висловлене вголос, інтернету та реального життя", - написав MONATIK.

Знімок викликав справжній ажіотаж серед шанувальників виконавця, адже вони давно чекали цього моменту. В коментарях фолловери залишили багато теплих слів на адресу сім'ї артиста, а також зазначили, що хлопчики дуже схожі на маму.