Надія Мейхер на "Танцях з зірками 2020" вперше показала дочок

Надія Мейхер продовжує брати участь у танцювальному проєкті "Танці з зірками 2020", і в одинадцятому прямому ефірі вона вийшла на паркет разом з двома дочками Ганною і Марією.

Разом зі своїми дівчинками колишня учасниця "ВІА Гри" танцювала фольк. У співачки є ще 18-річний син Ігор, але в залі його не було, він дивився шоу по телевізору.

Мейхер розповіла про те, що її діти завжди надихають і підтримують, щоб вона повернулася на велику сцену. Вона також зізналася, що до народження дітей була кар'єристкою і хотіла присвятити себе тільки сцені.

"Я не збиралася не заміж, не створювати сім'ю. Я, звичайно, не чекала, що в моїй родині може бути троє діток", - заявила артистка.

Вона також зазначила, що зараз стала домогосподаркою. Мейхер розповіла, що вміє готувати. При цьому вона не прихильник того, щоб показувати своїх дітей.

Надія Мейхер з дочками (відео: YouTube)

"Але мої дівчатка сказали мені: "мама, це мрія життя танцювати з тобою на Танцях з зірками", - зізналася Надія, додавши, що, як би їй не хотілося цього, вона зробила виняток тільки для проєкту.

Нагадаємо, Надія Мейхер пояснила провальну підтримку на "Танцях з зірками 2020".

Раніше Мейхер поскаржилася, що її груди сильно зменшилися, і виною тому "Танці з зірками 2020". Крім того, артистка встала на ваги, які показали, що вона скинула шість кілограмів (з 62 до 56).