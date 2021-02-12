Надя Дорофєєва в спокусливому корсеті підкреслила хвилюючі вигини: просто бомбічна

В кадрі – спокуслива і умиротворена Надя в "голому" корсеті і трендових широких джинсах. Її волосся заплетене в акуратну зачіску, вона обійшлася легким макіяжем. Співачка розташувалася на підлозі, схрестивши ноги, і прикривши очі.

"Мій улюблений мейк - ідеальний матовий тон і сяючий погляд", - розсекретила простий секрет свого квітучого зовнішнього вигляду Надя.

Надя поділилася атмосферним домашнім фото (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники прийшли в захват від стильного і спокусливого образу співачки. Вони відразу ж оцінили пікантний корсет артистки і стали жваво цікавитися брендом.