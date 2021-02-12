Надя Дорофеева в соблазнительном корсете подчеркнула волнительные изгибы: просто бомбическая

В кадре – соблазнительная и умиротворенная Надя в "голом" корсете и трендовых широких джинсах. Ее волосы заплетены в аккуратную прическу, она обошлась легким макияжем. Певица расположилась на полу, скрестив ноги, и прикрыв глаза.

"Мой любимый мейк - идеальный матовый тон и сияющий взгляд", - рассекретила простой секрет своего цветущего внешнего вида Надя.

Надя поделилась атмосферным домашним фото (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники пришли в восторг от стильного и соблазнительного образа певицы. Они сразу же оценили пикантный корсет артистки и стали живо интересоваться брендом.