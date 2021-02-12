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Надя Дорофеева в соблазнительном корсете подчеркнула волнительные изгибы: просто бомбическая

Автор: Lite

Надя Дорофеева умеет радоваться от души каждому неповторимому моменту жизни. Она наслаждается снежной морозной настоящей зимой и заряжает позитивом своих многочисленных поклонников. Певица активно ведет свои соцсети и делится личными кадрами с армией фанов. На новом снимке Надя красуется в соблазнительном и удобном аутфите.

В Instagram певице появилось атмосферное фото, вызвавшее фурор.

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В кадре – соблазнительная и умиротворенная Надя в "голом" корсете и трендовых широких джинсах. Ее волосы заплетены в аккуратную прическу, она обошлась легким макияжем. Певица расположилась на полу, скрестив ноги, и прикрыв глаза.

"Мой любимый мейк - идеальный матовый тон и сияющий взгляд", - рассекретила простой секрет своего цветущего внешнего вида Надя.

Надя поделилась атмосферным домашним фото (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники пришли в восторг от стильного и соблазнительного образа певицы. Они сразу же оценили пикантный корсет артистки и стали живо интересоваться брендом.

  • Красотка
  • Слишком красивая
  • DOROFEEVA как всегда горит
  • Просто шикарна
  • Вау, самая-самая красивая
  • Ну просто бомбически, нереально
  • Корсет просто умопомрачительный
  • Нереальная
  • Звезда наша, неповторимая

Напомним, что ранее Надя Дорофеева показала дерзкий образ в необычной обуви и трендовом головном уборе.

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Новости Украины Надя Дорофеева
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