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Надя Дорофєєва блиснула нескінченними ногами в ефектному новорічному вбранні

Автор: Марина Настевич

Надя Дорофєєва нещодавно зізналася, що вдома воліє ходити в зручному одязі, який не шкода і забруднити, якщо що. Однак під час світських виходів співачка щоразу захоплює розкішними і ефектними луками - так, артистка показала свій варіант вбрання для новорічної ночі.

Святковий образ зірка продемонструвала у своєму Instagram.

Надя позувала на камеру в красиво прикрашеному дощиком і гірляндами ліфті. На співачці - перлове міні-плаття з довгими рукавами і драпіруванням на стегні, яке відмінно підкреслило її довгі ніжки і точену фігуру.

Ефектний наряд Дорофєєва поєднала з нюдовими босоніжками на шпильці, а також зробила красиву укладку і макіяж.

В руках вона тримала келих з ігристим, а на підлозі ліфта стоїть пляшка.

Надя Дорофєєва похвалилася шикарним святковим образом і довгими ногами (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Давайте так: якщо закохуватися в людей, то назавжди. Якщо ображатися, то на хвилинку. Якщо слухати музику, то щоб вона проникала в серце. Якщо їсти, то тільки смачно. Ні, давайте навіть дуууже смачно. Якщо падати, то від сміху. А якщо застрягти в новорічну ніч в ліфті, то тільки з мартіні і в такій сукні", - підписала знімок Надя.

"Ні, ну я б застрягла з тобою в цьому ліфті із задоволенням", - з гумором написала ведуча Маша Єфросиніна.

Решта підписників засипали співачку захопленими відгуками.

  • Обожнюю це плаття, ще з голосу полюбила його
  • Якщо плакати, то тільки від щастя, що у тебе такий прекрасний кумир як Надя Дорофєєва
  • Якщо ходити, то тільки такими ногами
  • Які шикарні ноги!
  • Наша найкрасивіша, улюблена сукня
  • Бомба ракета
  • Оууу який образ красивий
  • Яка ти красива
  • Сукня правда шикарна
  • Неймовірний образ, дуже подобається це плаття
  • Надя, ну ти як завжди красуня
  • Надюша, ви така неймовірно гарненька, що просто не вистачає чудових слів

Нагадаємо, раніше Дорофєєва в міні влаштувала гарячі танці перед Дантесом в спальні.

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Надя Дорофеєва