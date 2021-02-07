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Наїдати завжди легше, ніж скидати: Слава Камінська в прозорій спідниці показала, чим харчується на відпочинку

Автор: Lite

Українська співачка Слава Каменських любить філософствувати в соцмережах. Вона міркує в постах-лонгридах про кохання, про стосунки і... про схуднення. Як раз зайвим кіло співачка присвятила пост.

Фото і роздуми, як зазвичай, Слава запостила у своєму Instagram-аккунті.

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Слава показала знімок, на якому вона сидить з закускою і соусом прямо на березі, закинувши ноги на столик, і задумливо дивиться в бік океану.

"Наїдати завжди легше, ніж скидати", - зізналася співачка і поставила емодзі, що сміється.

Треба зазначити, Камінська завжди відрізнялась своєю стрункою фігурою. Як написали фанати в коментарях, на їхню думку, розмита талія Славі не загрожує навіть після картоплі фрі.

Слава Камінська (фото: www.instagram.com/babaslavka/)

Наприклад, перед цим співачка показала, як вона позує в тому ж вбранні, в повний зріст: напівпрозора спідниця дозволяє розглянути шикарні форми і стрункі ноги співачки - ані натяку на зайві кіло!

Нагадаємо, в мережі вже давно обговорюють возз'єднання Слави та її екс-чоловіка Едгара Камінського. Сама співачка часто підливає масла у вогонь, закидаючи спільні фото підписуючи їх в дусі "сьогодні не мій, а завтра мій".

Нещодавно Слава з дітьми вирушила відпочивати і не зізналася, куди саме летить, чим заінтригувала прихильників. Вони припустили, що співачка полетіла в Дубай до Едгара.

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Новини України певецСлава Камінська
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