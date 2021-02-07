Наедать всегда легче, чем сбрасывать: Слава Каминская в прозрачной юбке показала, чем питается на отдыхе

Украинская певица Слава Каменских любит философствовать в соцсетях. Она рассуждает в постах-лонгридах о любви, об отношениях и... о похудении. Как раз лишним кило певица посвятила пост.
Фото и размышления, как обычно, Слава запостила в своем Instagram-аккунте.
Слава показала снимок, на котором она сидит с закуской и соусом прямо на берегу, закинув ноги на столик, и задумчиво смотрит в сторону океана.
"Наедать всегда легче, чем сбрасывать", - призналась певица и поставила смеющийся эмодзи.
Нужно отметить, Каминская отличается своей стройной фигурой. Как написали фанаты в комментариях, по их мнению, расплывшаяся талия Славе не грозит даже после картошки фри.
Слава Каминская (фото: www.instagram.com/babaslavka/)
Например, перед этим певица показала, как она позирует в том же наряде в полный рост: полупрозрачная юбка позволяет рассмотреть шикарные формы и стройные ноги певицы - ни намека на лишние кило!
Напомним, в сети давно обсуждают воссоединение Славы и ее экс-мужа Эдгара Каминского. Сама певица часто подливает масла в огонь, закидывая совместные фото и подписывая их в духе "сегодня не мой, а завтра мой".
Недавно Слава с детьми отправилась отдыхать и не призналась, куда, чем заинтриговала поклонников. Они предположили, что певица улетела в Дубай к Эдгару.