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Наедать всегда легче, чем сбрасывать: Слава Каминская в прозрачной юбке показала, чем питается на отдыхе

Автор: Lite

Украинская певица Слава Каменских любит философствовать в соцсетях. Она рассуждает в постах-лонгридах о любви, об отношениях и... о похудении. Как раз лишним кило певица посвятила пост.

Фото и размышления, как обычно, Слава запостила в своем Instagram-аккунте.

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Слава показала снимок, на котором она сидит с закуской и соусом прямо на берегу, закинув ноги на столик, и задумчиво смотрит в сторону океана.

"Наедать всегда легче, чем сбрасывать", - призналась певица и поставила смеющийся эмодзи.

Нужно отметить, Каминская отличается своей стройной фигурой. Как написали фанаты в комментариях, по их мнению, расплывшаяся талия Славе не грозит даже после картошки фри.

Слава Каминская (фото: www.instagram.com/babaslavka/)

Например, перед этим певица показала, как она позирует в том же наряде в полный рост: полупрозрачная юбка позволяет рассмотреть шикарные формы и стройные ноги певицы - ни намека на лишние кило!

Напомним, в сети давно обсуждают воссоединение Славы и ее экс-мужа Эдгара Каминского. Сама певица часто подливает масла в огонь, закидывая совместные фото и подписывая их в духе "сегодня не мой, а завтра мой".

Недавно Слава с детьми отправилась отдыхать и не призналась, куда, чем заинтриговала поклонников. Они предположили, что певица улетела в Дубай к Эдгару.

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Новости Украины певецСлава Каминская
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