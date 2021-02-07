Наедать всегда легче, чем сбрасывать: Слава Каминская в прозрачной юбке показала, чем питается на отдыхе

Слава показала снимок, на котором она сидит с закуской и соусом прямо на берегу, закинув ноги на столик, и задумчиво смотрит в сторону океана.

"Наедать всегда легче, чем сбрасывать", - призналась певица и поставила смеющийся эмодзи.

Нужно отметить, Каминская отличается своей стройной фигурой. Как написали фанаты в комментариях, по их мнению, расплывшаяся талия Славе не грозит даже после картошки фри.

Слава Каминская (фото: www.instagram.com/babaslavka/)

Например, перед этим певица показала, как она позирует в том же наряде в полный рост: полупрозрачная юбка позволяет рассмотреть шикарные формы и стройные ноги певицы - ни намека на лишние кило!